Diclofenac: Rezeptfrei, aber nicht risikolos

Nach höchsten wissenschaftlichen Standards verfasst und von Expert*innen geprüft

Tabletten oder Salben mit Diclofenac lindern Schmerzen sowie Entzündungen und sind in bestimmten Dosierungen rezeptfrei in Apotheken erhältlich. Doch der Wirkstoff hat auch Nebenwirkungen. Erfahren Sie hier, was Sie über das Arzneimittel und seine Anwendung wissen sollten.