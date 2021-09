Beinschmerzen: Die häufigsten Ursachen im Überblick

Nach höchsten wissenschaftlichen Standards verfasst und von Experten geprüft

In den meisten Fällen treten Beinschmerzen nachts oder im Ruhezustand auf. Das Symptom hat unterschiedliche Ausprägungen und Ursachen: So können Muskelkater, Krampfadern oder auch Arthrose dahinterstecken. Was die Schmerzen im Einzelfall lindert.