Juckreiz (Pruritus): Woher kommt er und was hilft?

Juckreiz kann am ganzen Körper vorkommen: Vor allem am After, im Genitalbereich oder an Handflächen und Fußsohlen ist das als Pruritus bezeichnete Symptom äußerst unangenehm. Welche Erkrankungen als Ursachen infrage kommen, wann ärztlicher Rat sinnvoll ist und was hilft, den Juckreiz zu lindern, lesen Sie hier.