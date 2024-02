Infektiöse Arthritis: Ein weiterer häufiger Grund für Arthritis sind Infektionen mit Bakterien oder anderen Keimen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Staphylokokken und Streptokokken sowie Viren und Pilze. Diese gelangen in der Regel von außen, zum Beispiel durch eine Wunde oder während einer Operation, ins Gelenk. Darüber hinaus können Erreger aber auch von einem anderen Infektionsherd im Körper über die Blutbahn in das Gelenk wandern.