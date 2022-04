Pneumothorax: Luft gelangt in den Pleuraspalt, also den Raum zwischen Lunge und Brustwand. In der Folge können sich die Lungenflügel nicht mehr richtig ausbreiten und fallen teilweise oder vollständig in sich zusammen. Typisch ist ein starker Druck auf der Brust, der bei tiefer Atmung zunimmt. Deshalb versuchen Betroffene möglichst flach zu atmen, um Schmerzen so gut wie möglich zu vermeiden.