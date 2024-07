Kurzübersicht

Was sind die ersten Anzeichen für Lungenkrebs? Erste Hinweise auf Lungenkrebs können anhaltender Husten, Brustschmerzen und Atemnot sein.

Was für Schmerzen hat man bei Lungenkrebs? Zunächst treten sie im Brustraum auf. Im weiteren Verlauf der Erkrankung kommen Schmerzen in anderen Körperbereichen dazu, in denen sich Krebszellen ausgebreitet haben.

Kann Lungenkrebs ohne Husten auftreten? Ja, Lungenkrebs kann auch ohne Husten auftreten. Das gilt insbesondere bei Tumoren, die weiter entfernt von den Atemwegen liegen.

Sind Rückenschmerzen ein Symptom von Lungenkrebs? Ja, Rückenschmerzen können ein Anzeichen von Lungenkrebs sein, besonders wenn der Tumor auf Nerven oder Knochen drückt.