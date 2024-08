tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: Auch die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie hat sich aus der Psychoanalyse entwickelt und ist wie die analytische Psychotherapie längerfristig angelegt. Allerdings erfolgt die Behandlung im Sitzen und ist in der Regel auf maximal 120 Therapieeinheiten begrenzt. Zudem liegt der Fokus auf dem aktuellen psychischen Problem und seinen Ursachen. So werden neben dem analytischen Blick in die Vergangenheit immer auch gegenwärtige Beziehungen und Umstände besprochen.