Dopplersonographie: Auch Duplex-Sonographie genannt, macht den Blutfluss in den Blutgefäßen sicht- und hörbar. Dazu wird das reflektierte Echo der sich bewegenden roten Blutkörperchen elektronisch hörbar gemacht und als Kurve aufgezeichnet. Dies hilft dabei, Veränderungen in der Flussgeschwindigkeit des Blutes zu diagnostizieren, die auf Erkrankungen wie Arteriosklerose oder Gefäßverengungen hinweisen können. Die Dopplersonographie ist besonders nützlich in der Herzdiagnostik und in der Geburtshilfe.