Wenn plötzlich ein Augenlid zuckt, empfinden das Symptom viele Menschen als sehr unangenehm. Hinter dem Augenzucken links oder rechts können verschiedene Ursachen stecken, von müden Augen über Magnesiummangel bis hin zu Infektionen. Was hilft gegen Augenzucken?

Was ist Augenzucken?

Typisch für Augenzucken sind schnelle, kleine Bewegungen des Augenlids. Sie ähneln einem Flattern oder Zucken, da das Lid nicht vollständig geschlossen wird. Damit unterscheidet sich das Augenlidzucken von einem Tic, bei dem es zum eindeutigen Zwinkern oder Blinzeln kommt. Ein solcher Tic kündigt sich in der Regel körperlich an, Betroffene können ihn meist sogar gezielt unterdrücken. Das gilt für das plötzlich auftretende Augenzucken nicht.

Meist handelt es sich beim Augenzucken um kurze Episoden, die von längeren Pausen unterbrochen werden. Manche Menschen verspüren das Augenzucken über mehrere Minuten bis hin zu wenigen Stunden, bei anderen zuckt das Augenlid über einen längeren Zeitraum immer wieder. Normalerweise bemerken nur Betroffene selbst, dass ihr Augenlid zuckt – umstehende Personen sehen das Zucken des Augenlids dagegen kaum.

Ursachen für Augenzucken links oder rechts

Einer der häufigsten Ursachen für Augenzucken ist Stress. Daneben können die Gründe für ein Augenlidzucken sehr unterschiedlich sein – in den meisten Fällen sind sie eher harmlos und nicht Anzeichen für eine ernsthafte Erkrankung. Meist ist nur eine Seite betroffen, sodass es meist nur zum Augenzucken links oder rechts kommt.

Mögliche Ursachen für Augenzucken:

Stress und Nervosität

Schlafmangel

Überanstrengung des Auges, zum Beispiel durch viel Bildschirmzeit

Burnout

Körperliche Anstrengung

Krämpfe in der Augenmuskulatur (Blepharospasmus)

Magnesiummangel

Mangel an Vitamin B12

Erhöhter Konsum von Alkohol oder Koffein

Augenreizung durch Kontaktlinsen

Stark erhöhter Blutdruck

Augeninfektionen, zum Beispiel Bindehautentündung

Migräne

Neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose

Krampfanfälle, Epilepsie

Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule

Kommt es nur hin und wieder zum Augenzucken, müssen sich Betroffene in der Regel keine Gedanken darum machen, dann hat das Symptom eher keinen Krankheitswert. Insbesondere, wenn es nicht von weiteren Symptomen wie beispielsweise Schwindel, Schmerzen oder Gewichtsverlust begleitet wird.

Was hilft gegen Augenzucken?

Wer weiß, was hinter dem Augenzucken steckt, kann das Symptom gezielt behandeln. Kommen nicht akuter Stress oder ein Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen infrage, sollten Betroffene zunächst ärztlichen Rat einholen und die Ursache für das Augenzucken abklären lassen. Wird die Ursache behandelt, verschwindet in der Regel auch das Symptom wieder.