Magnesium spielt im Körper bei vielen Stoffwechselvorgängen eine wichtige Rolle und ist für gesunde Knochen und Zähne wichtig. Auch das Zusammenspiel von Nerven und Muskeln regelt Magnesium, ein Mangel führt unter Umständen zu Wadenkrämpfen. Magnesiumhaltige Lebensmittel decken den täglichen Bedarf.

Magnesium erfüllt lebenswichtige Aufgaben: Es ist Koenzym für über 300 Enzyme und daher an vielen Stoffwechselvorgängen im Körper beteiligt. Außerdem ist Magnesium im wahrsten Sinne ein Powermineral: Denn Energie ist im Organismus in Form der chemischen Verbindung ATP (Adenosintriphosphat) gespeichert. Aus diesem Depot kann die Energie nur mithilfe von Magnesium freigesetzt werden. Zudem dient Magnesium als Bausubstanz für Knochen und Zähne.

Inhalt des Artikels:

Magnesiumhaltige Lebensmittel von Ananas bis Zartbitterschokolade

Magnesium über Ernährung zuführen

Allerdings kann der Körper Magnesium nicht selbst herstellen. Eine magnesiumhaltige Ernährung ist entscheidend, um den Tagesbedarf von bis zu 400 Milligramm zu decken und zum Beispiel Muskelkrämpfen und Herzrhythmusstörungen, die durch einen Magnesiummangel drohen, vorzubeugen.

Magnesium kommt in den meisten Lebensmitteln vor, wobei pflanzliche Nahrung oft eine bessere Quelle abgibt. Nur wenig oder gar kein Magnesium enthalten Öle und Fette sowie Produkte, die mit raffiniertem Zucker oder ausgemahlenem Mehl hergestellt werden.

Spitzenreiter unter den magnesiumhaltigen Lebensmitteln

Besonders gute Magnesiumlieferanten sind Produkte aus Vollkorn, darunter zum Beispiel Vollkornbrot, -nudeln und -reis, Haferflocken und verschiedene Nüsse (vor allem Cashew-, Para-, Erd- und Walnüsse, Sonnenblumenkerne, Mandeln und Kürbiskerne). Wer sein morgendliches Müsli also mit Haferflocken und Nüssen aufpeppt, ermöglicht dem Körper mit viel Magnesium und Ballaststoffen einen gesunden Start in den Tag, der noch dazu lange satt macht.

Viele Mineralwässer und sogar das Wasser aus der Leitung stellen ebenfalls sehr gute Magnesiumquellen dar. Daneben steckt der Mineralstoff in Fisch und Fleisch, vielen Gemüsesorten (etwa Rosenkohl, Brokkoli, Grünkohl, Spinat) sowie in Obst, zum Beispiel verschiedenen Beerenfrüchten, Kiwi und Bananen. Hülsenfrüchte wie Erbsen, Linsen und Bohnen enthalten ebenfalls nennenswerte Mengen an Magnesium. Selbst Marzipan und dunkle Schokolade weisen den Mineralstoff auf.

Magnesiumhaltige Lebensmittel

Tabelle: Magnesiumhaltige Lebensmittel und ihr jeweiliger Gehalt pro Portion

Lebensmittel Portionsgröße Magnesiumgehalt pro Portion Fisch Seezunge 150 g 74 mg Steinbutt 150 g 68 mg Hering 150 g 47 mg Karpfen 150 g 45 mg Lachs 150 g 44 mg Forelle 150 g 41 mg Obst Brombeeren 200 g 60 mg Himbeeren 200 g 60 mg Kiwi 200 g 48 mg Erdbeeren 200 g 44 mg Banane 130 g 42 mg Ananas 200 g 34 mg Orange 200 g 29 mg (Pseudo-)Getreide, Nüsse und Kerne Hirse 100 g 170 mg Pumpernickel 175 g 140 mg Sonnenblumenkerne 30 g 126 mg Weizenkeime 50 g 125 mg Weizenschrot- und vollkornbrot 175 g 105 mg Roggenschrot- und vollkornbrot 175 g 95 mg Haferflocken 60 g 83 mg Pinienkerne 30 g 81 mg Mandeln 30 g 81 mg Gerstengraupen 60 g 75 mg Naturreis 60 g 71 mg Erdnüsse 30 g 48 mg Sesam 10 g 37 mg Leinsamen 10 g 35 mg Gemüse und Hülsenfrüchte Erbsen, grün 200 g 60 mg Grünkohl 200 g 60 mg Spinat 100 g 58 mg Artischocken 200 g 52 mg Kartoffeln 250 g 50 mg Fenchel 100 g 49 mg Brokkoli 200 g 48 mg Schwarzwurzeln 200 g 46 mg Tofu (aus Sojabohnen) 150 g 45 mg Rosenkohl 200 g 44 mg

Magnesiummangel mit Tabletten vermeiden?

In manchen Fällen lässt sich der tägliche Magnesiumbedarf jedoch nicht oder nur sehr mühsam über die Ernährung decken. Natürlicherweise erhöht ist der Bedarf zum Beispiel bei jungen Männern sowie stillenden und schwangeren Frauen. Auch starkes Schwitzen oder heftiger Durchfall können einen Magnesiummangel auslösen, der sich unter anderem durch Muskelkrämpfe in den Waden, Herzrasen und Muskelzuckungen äußert.

Das Risiko für einen Magnesiummangel erhöhen darüber hinaus chronisch-entzündliche Darmkrankheiten (CED), die die Aufnahmefähigkeit des Darms für Vitamine und Mineralstoffe herabsetzen. Auch Stoffwechselleiden wie Diabetes oder eine Schilddrüsenüberfunktion sowie die Einnahme bestimmter Medikamente erhöhen den Magnesiumbedarf. In diesen Fällen kann die Einnahme von Magnesium als Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sein, um Symptome eines Mangels zu vermeiden. Über geeignete Präparate berät Sie der Hausarzt oder Apotheker.

Diese Lebensmittel machen fit gegen Erkältung

Woran erkennt man Magnesiummangel? Symptome

Ein echter Magnesiummangel wird Hypomagnesiämie genannt und ist eher selten. Jedoch besteht bei schätzungsweise zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung ein latenter Mangel an dem lebensnotwendigen Mineral. Dieser äußert sich in verschiedenen Befindlichkeitsstörungen. Innere Unruhe und Herzrhythmusstörungen sind ebenso klassische Symptome einer Magnesium-Unterversorgung wie die häufige Neigung zu einer trägen Verdauung oder Verstopfung.

Die wichtigsten Anzeichen für einen Magnesiummangel:

Muskelkrämpfe (meist Wadenkrämpfe, Krämpfe der Kaumuskulatur, Lidzucken)

Reizbarkeit

Verstopfung

Verstopfung Müdigkeit

innere Unruhe

kalte Füße

Kopfschmerzen

Geräuschempfindlichkeit

Verwirrtheit

übermäßiges Schlafbedürfnis

Herzklopfen, Herzrasen

Schwächegefühl

Durchblutungsstörungen

Eine eindeutige Diagnose erstellt am besten der Hausarzt anhand eines Blutbilds. Der normale Magnesium-Laborwert liegt bei einem Erwachsenen bei 0,8 bis 1,1 Millimol pro Liter.

Liegt der ermittelte Wert darunter und treten Symptome eines Magnesiummangels auf, so muss künftig eine ausreichende Versorgung mit dem Spurenelement über die Nahrungsaufnahme sichergestellt und ein akuter Mangel mit Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten (Infusion) ausgeglichen werden.

Selbsttest Leide ich an Magnesiummangel? Magnesium ist ein lebenswichtiges Elektrolyt, das unser Körper nicht selbst herstellen kann. Normalerweise ist das unproblematisch, da wir genügend Magnesium mit unserer Nahrung aufnehmen. In manchen Fällen wird der Mineralstoff aber nicht richtig verwertet – ein Mangel entsteht, der auf schwerwiegende Erkrankungen hinweisen kann. Mit unserem Test bekommen Sie eine erste Einschätzung, ob Sie an Magnesiummangel leiden könnten – der Selbsttest ersetzt allerdings nicht den Besuch beim Arzt.

Tagesbedarf: Empfohlene Dosis an Magnesium

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt als Tagesbedarf folgende Mengen für Magnesium an:

Alter Magnesium Männer/Jungen Frauen/Mädchen 1 bis 4 Jahre 80 mg 4 bis 7 Jahre 120 mg 7 bis 10 Jahre 170 mg 10 bis 13 230 mg 250 mg 13 bis 15 310 mg 15 bis 25 Jahre 400 mg 310 mg 25 bis 51 Jahre 350 mg 300 mg 51 bis 65 Jahre 350 mg 300 mg 65 Jahre und älter 350 300 Schwangere Frauen 310 Stillende Frauen 390

Kleinere Kinder und Säuglinge haben entsprechend ihrem geringeren Körpergewicht einen niedrigeren Magnesium-Tagesbedarf. Er liegt zwischen 24 Milligramm (bis vier Monate) und 60 Milligramm (bis zu ein Jahr alt).