Osmodiuretika: Sie werden nicht in die Nierenzellen aufgenommen und entziehen durch einen osmotischen Gradienten dem Blut Wasser.

Carboanhydrasehemmer: Sie hemmen in den Nieren das Enzym Carboanhydrase, wodurch weniger Wasser in die Hinterkammer des Auges strömt. Deshalb werden diese Diuretika hauptsächlich bei einem Glaukom eingesetzt. Gleichzeitig steigern sie die Phosphatausscheidung.

Thiaziddiuretika: Sie fördern die Ausscheidung von Natrium und erhöhen die Menge an Primärharn.

Aldosteronantagonisten: Diese Diuretika blockieren den Aldosteronrezeptor, sodass weniger Natrium-Kanäle in der Niere gebildet werden, worüber der Mineralstoff in die Zellen gelangt.

Vasopressinantagonisten: Sie verhindern den Einbau von bestimmten Transportproteinen in die Wände der Sammelrohre in der Niere. Folglich kann Wasser nicht in die Zellen gelangen und wird vermehrt ausgeschieden.