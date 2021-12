Verminderung des Augenzitterns: Dies kann durch eine oder mehrere Operationen an den Augenmuskeln oder Injektionen von Botulinumtoxin ("Botox") erreicht werden. Bei Botox handelt es sich um ein Nervengift, das beispielsweise auch in der Schönheitschirurgie zur Reduktion von Falten angewandt wird. Allerdings lässt die Wirkung von Botox mit der Zeit nach und ist nur schwer dosierbar, was in der sensiblen Augenregion gefährliche Risiken mit sich bringen kann.