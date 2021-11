Botox zur Faltenbehandlung: Anwendung, Kosten und Nebenwirkungen

Botox ist für viele Menschen die erste Wahl zur Faltenbehandlung, da die Therapie als schmerzarm und effektiv gilt. Botulinumtoxin entspannt Muskeln, die an der Faltenbildung beteiligt sind. Diese Wirkung lässt nach einiger Zeit vollständig nach – daher fallen in den meisten Fällen regelmäßige Behandlungen und Kosten an.