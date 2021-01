Wie Ausschlag sehen sie aus: Doch mit einer Dermatose haben die kleinen roten Punkte auf der Haut nichts zu tun. Was sind Petechien, woher kommen sie und sind sie gefährlich?

Petechien sind eine Form der Purpura: Blutungen der feinen Kapillargefäße, die sich durch kleine rote Punkte an der Hautoberfläche äußern. Auch die Schleimhäute können betroffen sein. Petechien können verschiedene Ursachen haben, wie eine Blutgerinnungsstörung oder ein mechanisches Trauma. Meist sind Petechien harmlos, es können allerdings gefährliche Erkrankungen dahinterstecken. Sie treten vorwiegend an den Armen und Beinen auf, kommen aber auch an anderen Körperstellen vor.

Petechien erkennen: Das sind die Merkmale

Kleine rote Punkte auf der Haut halten die meisten Menschen zunächst für einen Ausschlag oder eine andere Hauterkrankung. Auf den ersten Blick ist es nicht so leicht, festzustellen, was die Hautrötung bedeutet. Doch schaut man genauer hin, lassen sich Petechien gut von anderen Hautphänomenen abgrenzen.

So lassen sich Petechien erkennen:

Stecknadelkopfgroße Punkte auf der Haut

Kommen meist in Ansammlungen vor

Kein Juckreiz

Keine Schmerzen

Farbveränderung von rötlich, über violet-bläulich bis hin zu einem dunkelrot-bräunlichen Farbton – ähnlich wie bei einem Bluterguss

Die Farbänderung der petechialen Einblutungen entsteht dadurch, dass der Körper die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) abbaut und den Blutfarbstoff Hämoglobin spaltet.

Um Petechien von einer Hauterkrankung abzugrenzen, hilft ein einfacher Test: Einen Glasspatel oder auch ein durchsichtiges Trinkglas auf die betroffene Stelle drücken. Ein Ausschlag verblasst durch den Druck, Petechien bleiben gut sichtbar: Kleine Mengen Blut treten aus den Kapillaren aus und sammeln sich in der Haut an – das ausgetretene Blut lässt sich nicht wegdrücken. Bei einem Ausschlag befindet sich das Blut noch in den Gefäßen, durch Druck verschwindet die Rötung.

Petechien: Was sind häufige Ursachen?

Petechien sind ein Symptom – hinter den punktförmigen Einblutungen können viele Auslöser stecken.

Petechien können durch kleine mechanische Gefäßverletzungen entstehen, beispielsweise durch das Tragen einer schweren Tasche, wenn die Gurtriemen in die Haut einschneiden und lokalen Druck ausüben. Auch ein schlecht sitzender BH-Träger kann die Einblutung verursachen. Kurzzeitig erhöhter Druck in den Gefäßen kann zu Petechien führen, zum Beispiel durch starkes Husten, häufiges Erbrechen oder nach einer Entbindung. In der Rechtsmedizin dienen Petechien im Bereich der Augen als Indiz für eine Strangulation.

Blutplättchen-Mangel: Thrombozytopenie als Ursache

Petechien treten vor allem im Zuge von Blutgerinnungsstörungen auf. Befinden sich im Blut zu wenig Blutplättchen (Thrombozyten), kann es zu den flohstichähnlichen Einblutungen kommen, da die Gefäße nicht mehr ausreichend abgedichtet werden. Kleine Sickerblutungen in das umliegende Gewebe sind dann auch ohne Verletzung möglich. Die Blutungsneigung ist erhöht. Es kommt häufig zu Hämatomen nach minimalsten Stößen und Verletzungen – auch Nasen- und Zahnfleischbluten sind ein häufiges Symptom der Thrombozytopenie. Bei Frauen kann es zu einer anhaltenden Periodenblutung kommen. Diese kann durch Erkrankungen des Knochenmarks ausgelöst werden.

Ursachen für eine Thrombozytopenie können sein:

Leukämie : Im Zuge des weißen Blutkrebses werden zu viele Leukozyten (weiße Blutkörperchen) gebildet, aber zu wenig Blutplättchen und Erythrozyten (rote Blutkörperchen).

Bösartige Lymphome: Auch eine Krebserkrankung des lympathischen Systems wie Morbus Hodgkin können die Thrombozytopenie verursachen.

Multiples Myelom (Plastozytom): Bei dieser Krebsform ist das Knochenmark betroffen und infolgedessen kann es zu einer verminderten Bildung der Blutplättchen kommen.

Chemotherapie und Bestrahlung: Im Rahmen der Krebstherapie werden neben den Krebszellen auch die blutbildenden Stammzellen abgetötet, sodass der Körper keine Blutzellen mehr bildet.

Immunthrombozythopenie (Morbus Werlhof): Thrombozyten haben eine verkürzte Lebensdauer, weil der Körper gegen sie Antikörper bildet.

Auch Medikamente können Petechien auslösen:

Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) wie Acetylsalicylsäure (ASS)

Antibiotika (Sulfonamid, Penicillin, Nitrofurane)

Warfarin und Heparin

Antiepileptika

Antidepressiva

Verletzungen und Entzündungen der Gefäße

Bei einer Gefäßentzündung (Vaskulitis) insbesondere der feinen Gefäße kann es zu Petechien kommen. In der Regel handelt es sich bei Vaskulitiden um Autoimmunerkrankungen, bei denen die Gefäße vom Immunsystem angegriffen werden.

Purpura Schönlein-Henoch ist eine Form der Vaskulitis, die insbesondere bei (Klein-)Kindern vorkommt. Sie tritt meist nach einem Infekt auf. Antikörper lagern sich an den Gefäßwänden ab und rufen eine Immunreaktion hervor, durch die die Gefäße angegriffen werden. Die Folge sind Petechien.

Auch altersbedingte Verschleißerscheinungen und erworbene Gefäßschäden zum Beispiel durch Diabetes mellitus können Petechien verursachen.

Infektionskrankheiten als Auslöser von Petechien

Einige Infektionskrankheiten kommen als Ursache von Petechien infrage. Sie sind ein häufiges Symptom bei Tropenkrankheiten. Treten nach einem Auslandsaufenthalt Petechien auf, ist besondere Vorsicht geboten und der behandelnde Arzt sollte über den Reiseort informiert werden, um eine sichere Diagnose stellen zu können.

Petechien: So stellt der Arzt die Diagnose

Zunächst wird der Arzt die betroffene Stelle genau untersuchen, um sicherzustellen, dass es sich um Petechien handelt und nicht doch eine Hautkrankheit die Rötung verursacht. Ein großes Blutbild und andere Laborwerte können Hinweise auf die Ursache geben. Auch der Urin kann zur Abklärung untersucht werden.

Fragen nach weiteren Symptomen, eingenommenen Medikamenten, körperliche Belastung und Verletzungen sowie kurz zurückliegende Fernreisen gehören zu einer umfassenden Diagnose: Findet der Arzt die Ursache der kleinen Einblutungen kann er eine geeignete Behandlung einleiten. Diese richtet sich nach der Ursache, nicht nach dem Symptom.

Petechien: Wann zum Arzt?

Treten Petechien auf, sollte in jedem Fall ein Arzt aufgesucht werden. Zwar sind die kleinen roten Punkte auf der Haut meist harmlos, es kann jedoch auch eine behandlungsbedürftige Erkrankung zugrundeliegen.

Erster Ansprechpartner kann der Hausarzt, aber auch ein Dermatologe sein. Falls Auffälligkeiten des Hämatokritwerts festzustellen sind, also in der Zusammensetzung der festen Bestandteile des Blutes, kann ein Hämatologe die weitere Behandlung und Untersuchung übernehmen.