Unspezifische (angeborene) Abwehr : Verletzt man sich zum Beispiel an der Haut, werden sogenannte Fresszellen angelockt. Weiße Blutkörperchen wie Makrophage sind solche Fresszellen, die einen Erreger umschließen und töten, indem sie ihn in kleine Stücke zerlegen und abbauen.

Spezifische (erworbene) Abwehr: Hat es ein Krankheitserreger trotz unspezifischer Abwehr in den Organismus geschafft, werden spezielle weiße Blutkörperchen aktiv, um Antikörper (Immunglobuline) zu bilden und den Erreger unschädlich zu machen. Die B-Lymphozyten, auch B-Zellen genannt, produzieren dazu Antikörper, die T-Lymphozyten unterstützen sie dabei und haben zudem die Aufgabe, körperfremde Stoffe (Antigene) direkt anzugreifen. Die Antikörper markieren die Antigene, damit die Fresszellen sie schneller finden. Außerdem halten sie Viren oder Bakterien davon ab, in die Zellen einzudringen und sich dort zu vermehren. Den Antikörpern ist auch zu verdanken, dass man die meisten Erkrankungen kein zweites Mal bekommt. Denn das Immunsystem verfügt über ein eigenes Gedächtnis: Die B- und T-Zellen besitzen sogenannte Antigenrezeptoren, die wie bei einem Schlüssel-Schloss-Prinzip zu genau einem Erreger passen. Auf diese Weise kann sich das immunologische Gedächtnis an jeden Erreger erinnern, um ihn schnell zu beseitigen. Impfungen machen sich genau dieses Prinzip zunutze: Ein Krankheitserreger wird in einer abgeschwächten Form verabreicht, damit sich Antikörper bilden und es im Falle einer späteren Infektion mit genau diesem Erreger nicht zu einer Erkrankung kommt.