Blutplättchenmangel (Thrombozytopenie): Ein Mangel an Blutplättchen (Thrombozyten) kann durch verschiedene Erkrankungen wie Leukämie, HIV, Hepatitis C oder durch Infektion mit dem Eppstein-Barr-Virus ausgelöst werden. Aber auch Tumorerkrankungen, Vitaminmangel, Alkoholmissbrauch oder die Einnahme von bestimmten Medikamenten können eine verminderte Anzahl an Blutplättchen verursachen. Die Blutplättchen sind wichtig für die Blutgerinnung. Bei einem Blutplättchenmangel ist diese jedoch gestört, wodurch Blutungen aller Art auftreten können. Typische Anzeichen sind punktförmige Einblutungen in die Haut oder Blutergüsse nach harmlosen Stößen.