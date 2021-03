Die Leukozyten, kurz Leukos, werden nach ihrer Farbe auch weiße Blutkörperchen genannt. Denn sie transportieren, anders als die Erythrozyten, keinen roten Blutfarbstoff. Die Leukozyten sind ein wichtiger Bestandteil der Immunabwehr und sozusagen die "Gesundheitspolizei" im Körper.

Bakterielle Infektionen, Krebserkrankungen wie Leukämie, aber auch Stress können zu erhöhten Werten der Leukozyten führen. Liegen Virusinfekte, Blutbildungsstörungen oder bestimmte Autoimmunkrankheiten vor, können die Leukozytenwerte sinken.

Im Überblick:

Leukozyten im Blut: Das bedeuten erhöhte und zu niedrige Werte

Aufgaben und Formen der Leukozyten

Leukozyten nutzen das Blut als Transportmittel und patrouillieren als Teil des Immunsystems ständig im Organismus auf der Suche nach Fremdkörpern und Krankheitserregern wie Viren, Bakterien, Pilzen, Giftstoffen sowie kranken oder entarteten Zellstrukturen, etwa Tumorzellen.

Die weißen Blutkörperchen können als "Killerzellen" in verschiedene Organgewebe eindringen und dort ihre Wächter-Funktion ausüben. Durch ihre Oberflächenstruktur erkennen die Leukozyten körperfremde Strukturen, sie können sich an sie heften, sie markieren und zerstören.

Je nach Aufgabe in der Immunabwehr werden die Leukozyten in verschiedene Gruppen eingeteilt. Zu den Leukozyten gehören:

dendritische Zellen

neutrophile Granulozyten

Monozyten (Makrophagen) = Fresszellen

Die größte Gruppe der weißen Blutkörperchen bildet dabei die der neutrophilen Granulozyten (oder Neutrophile) mit einem Anteil von etwa 60 Prozent.

Im Differenzialblutbild kann die Menge der einzelnen Leukozyten-Arten genau bestimmt werden. Dazu wird ein Tropfen Blut auf einem Glasplättchen verstrichen. Unter dem Mikroskop begutachtet man dann Anzahl, Verteilung und Zustand der einzelnen Zellen.

Ein Leukozyt hat meist eine rundliche Form, je nach Art ist er zwischen sieben und 20 Mikrometer groß. Zum Vergleich: Ein rotes Blutkörperchen hat eine durchschnittliche Größe von 7,5 Mikrometer. Die Oberfläche der weißen Blutkörperchen ist je nach Aufgabe so strukturiert, dass spezifische körperfremde Strukturen erkannt, markiert oder transportiert und "entsorgt" werden können.

Gebildet werden die Leukozyten zunächst in den Stammzellen im Knochenmark. Diese Ausgangszelle erhält dann je nach Aufgabe in den Lymphknoten, in Milz, Mandeln oder Knochenmark ihre endgültige Gestalt. Lebensfähig ist ein Leukozyt zwischen wenigen Stunden und mehreren Wochen bis Monaten. Danach werden ihre Überreste im jeweiligen Gewebe abgebaut oder über die Niere mit dem Harn ausgeschieden.

Warum und wie wird der Leukozyten-Wert bestimmt?

Die Leukozytenanzahl im Blut oder im Urin ist ein wichtiger Indikator für Entzündungsvorgänge im Körper und zeigt an, wie intakt das Immunsystem ist. Leukozyten können im Vollblut und im Urin bestimmt werden.

Neben der optischen Prüfung wird in Arztpraxen für einen Schnelltest in der Regel ein Teststreifen benutzt. Diese Teststreifen gibt es auch in der Apotheke für die Anwendung daheim. Damit kann man nicht nur Leukozyten, sondern auch andere Werte im Harn (wie Glukose, pH-Wert, Protein) bestimmen und kontrollieren. Solche Selbsttests dürfen jedoch nicht den Gang zum Arzt ersetzen.

Normwert für Leukozyten

Bei gesunden Erwachsenen finden sich zwischen 4.000 und 10.000 Leukozyten pro Mikroliter Blut. Bei Kindern und Heranwachsenden ist die Leukozytenzahl deutlich höher – das Immunsystem hat während der körperlichen Entwicklung bedeutend mehr zu tun. Normal sind bei Neugeborenen bis zu 30.000, bei Schulkindern noch bis zu 15.000 pro Mikroliter Blut.

Zu viele Leukozyten im Blut

Wenn das Blutbild eine zu hohe Anzahl von Leukozyten (Leukozytose) zeigt, kann das auf eine Infektionskrankheit, Leukämie oder Entzündungen im Körper hinweisen. Auch bei sportlicher Betätigung, bei Rauchern und in der Schwangerschaft ist der Leukozytenwert erhöht. Bestimmte Medikamente können die Zahl der Leukozyten im Blut ebenfalls steigen lassen. Dazu zählen zum Beispiel kortisonhaltige Präparate oder Medikamente gegen Epilepsie.

Zu niedrige Leukozytenwerte

Sind zu wenige Leukozyten vorhanden, sprechen Mediziner von Leukopenie. Ursachen dafür können Autoimmunkrankheiten, Krebserkrankungen, Krankheiten des Knochenmarks und Virusinfektionen sein. Schmerzmedikamente, Arzneien gegen Rheuma und manche Antibiotika vermindern die Zahl der Leukozyten ebenfalls.

Im Rahmen einer Chemotherapie können mit Absicht Medikamente eingesetzt werden, die die Funktion des Knochenmarks ausschalten oder herabsetzen und die Leukozytenzahl damit enorm vermindern.

Wenn zu wenige Leukozyten im Blut sind, ist der Organismus anfälliger für Infekte in Mund, Hals, Nase, Ohren, Lunge und Haut. Zudem können die Lymphknoten anschwellen.

Leukozyten im Urin: Ursachen und Behandlung bei Leukozyturie

Eine gewisse Menge Leukozyten im Harn ist ganz normal. Denn die weißen Blutzellen werden auch über Niere und Blase ausgeschieden. Bei erhöhter Leukozytenzahl ist der Harn eingetrübt. Sind mehr als zehn Leukozyten pro Gesichtfeld in der Mikroskopie erkennbar, sprechen Mediziner von einer Leukozyturie.

Sind die Leukozyten im Urin erhöht, ist dies ein deutliches Anzeichen für eine (bakterielle) Infektion, etwa von Niere oder Blase ist. Die Behandlung einer solchen Entzündung der Harnwege erfolgt oft mit Antibiotika. Dies erhöht den Leukozyten-Messwert im Urin ebenfalls.

Bei Männern kommt als Ursache für übermäßig viele Leukozyten im Urin auch eine Erkrankung der Prostata infrage. Bei Frauen kann es durch Scheidenausfluss zu einer erhöhten Konzentration an Leukozyten im Urin kommen.

Bei Leukozyturie ohne erhöhte Bakterienzahl im Urin (Bakteriurie) sind auch Infektionen mit Chlamydien, Trichimonaden oder Pilzen mögliche Ursachen. Eine solche abakterielle Leukozyturie kann in seltenen Fällen auch ein Hinweis auf Tuberkulose sein.