Unsere Haut ist Schutzschild, Stimmungsanzeiger, Sinnesorgan, Temperatur- und Feuchtigkeitsregler zugleich. Das wichtige Organ hat zunehmend zu tun, denn die Belastung durch äußere Einflüsse steigt. So kommt es, dass immer mehr Menschen unter Hautkrankheiten leiden, wie etwa Akne, Neurodermitis, Psoriasis (Schuppenflechte) und Hautkrebs.

Bemerkbar machen sich Hautkrankheiten durch Hautveränderungen – zum Beispiel wachsende Muttermale, Juckreiz, Schmerzen und Entzündungsreaktionen. Doch die Medizin hält mittlerweile eine ganze Reihe von effektiven Therapien und Maßnahmen zur Vorbeugung bereit.

Im Überblick:

Hautkrankheiten mit unseren Bildern erkennen

Was sind Hautkrankheiten?

Hautkrankheiten werden allgemein als Dermatosen bezeichnet. Handelt es sich um eine entzündliche Erkrankung der Haut, wird diese als Dermatitis bezeichnet. Da das Erkennen und Behandeln von Hauterkrankungen sehr komplex ist, gibt es dafür Fachärzt*innen im Bereich der Dermatologie.

Erkrankungen der aus der Haut entspringenden oder in ihr liegenden Körperstrukturen (Adnexorgane), also von Haaren, Nägeln, Talg- und Schweißdrüsen, werden ebenso zu den Hautkrankheiten gezählt.

In den Fachbereich der Dermatologie fällt zusätzlich die Behandlung von Geschlechtskrankheiten. So behandeln Hautärzt*innen auch Menschen mit HIV, in der Venerologie – das hat nichts mit Krampfadern zu tun, sondern bezeichnet die Lehre von den sexuell übertragbaren Krankheiten – auch die klassischen Geschlechtskrankheiten wie die Syphilis, da sich diese Erkrankungen auch an der Haut manifestieren, allerdings keine Hauterkrankungen im eigentlichen Sinn darstellen. Andererseits werden auch verschiedenste Erkrankungen aus dem Bereich der Phlebologie oder Angiologie – das ist die Fachrichtung, die sich mit Gefäßen, also auch Krampfadern beschäftigt – mit den dadurch entstehenden Hautsymptomen wie dem Ulcus cruris hier eingeordnet.

Symptome und Beschwerden bei Hautkrankheiten

Viele Hautkrankheiten fallen auf, weil die Haut an der betroffenen Stelle optisch von der gesunden Haut abweicht. Man spricht auch von den sogenannten "Effloreszenzen". Dabei unterscheidet man die Primäreffloreszenzen wie zum Beispiel Fleck (Macula), Knötchen (Papel), Eiterknötchen (Pustel), Quaddel (Urtica), Knoten (Nodus) oder Plaque von den Sekundäreffloreszenzen wie etwa Kruste, Risse (Fissuren, Rhagaden), Hautschuppen (Squama), Ulcus. Manche dieser Effloreszenzen sind ansonsten nicht auffällig, andere hingegen verursachen auch starkes Missempfinden (Juckreiz, Brennen, Schmerzen).

Ursachen für Hautkrankheiten

Die Ursachen für Hautkrankheiten sind vielfältig. Zudem können die einzelnen Auslöser auch zusammenwirken, um eine Hautkrankheit auszulösen. So haben viele Menschen eine erbliche Veranlagung für die Entstehung von Schuppenflechte oder dem atopischen Ekzem (Neurodermitis), verstärkt werden kann dies aber etwa durch Stress oder eine Infektion. Zudem kann sich der Verlauf der Krankheit wiederum durch eine bakterielle oder virale Infektion verschlimmern. Bei vielen Hautkrankheiten weiß man immer noch nicht über den genauen Entstehungsmechanismus Bescheid, wobei in vielen Fällen Regulationsstörungen des Immunsystems sowie der Apoptose (programmierter Zelltod) als Ursachen gelten.

Hautkrankheiten bei Kindern erkennen

Folgen und Komplikationen von Hautkrankheiten

Genauso breit wie das Spektrum der Hautkrankheiten selbst ist auch das Spektrum der Schweregrade von Hautkrankheiten. Es gibt viele Hautkrankheiten, die kosmetisch störend, sonst aber völlig harmlos sind, wie die sogenannte Alterswarze (Papillom).

Entzündliche Hautkrankheiten verursachen oft Juckreiz oder Schmerzen. Zudem steigt bei vielen Betroffenen die psychische Belastung, weil sie durch die Hautkrankheit stigmatisiert werden.

Schwere Hautkrankheiten, wie der Hautkrebs, können unbehandelt zum Tode führen. Der schwarze Hautkrebs (malignes Melanom) ist in einigen Fällen auch trotz adäquater Behandlung nicht heilbar. Auch können viele Hautkrankheiten sehr schwerwiegende Therapien nach sich ziehen, die dann wiederum durch ihre Nebenwirkungen problematisch werden können.

Behandlung von Hautkrankheiten

Leichtere Hautkrankheiten (wie zum Beispiel allergischer Ausschlag) können mit entzündungshemmenden Salben oder Cremes behandelt werden. Manche dieser Salben enthalten desinfizierende Bestandteile oder Kortison und sollten wegen ihrer Nebenwirkungen nur kurzfristig angewendet werden. Der Vorteil ist, dass der Wirkstoff nur lokal wirkt, also nur dort, wo er benötigt wird. Zudem kann durch die richtige Wahl des enthaltenen Wirkstoffs in Salbe, Creme, Paste, Lösung oder Lotion die optimale Behandlung erzielt werden.

Schwerwiegendere Hautkrankheiten sprechen oft auf eine alleinige Lokaltherapie mit Salben oder Cremes nicht an. Hier werden auch systemische Medikamente, in Tablettenform oder in Infusionen, angewendet, die Nebenwirkungen haben können. Auch Infektionskrankheiten der Haut durch Bakterien oder Viren erfordern die Gabe von Antibiotika oder ähnlichen Mitteln.

Hautkrebs wird oftmals bereits vorsorglich operativ entfernt. Dazu kann die Haut mit Laser oder das betroffene Hautareal mit einem Sicherheitsrand herausgeschnitten oder ausgestanzt werden. In fortgeschrittenen Fällen wird auch bestrahlt oder mit Chemotherapie behandelt.

Liste der Krankheiten der Haut und der Unterhaut nach ICD-10

Folgende Krankheiten sind im internationalen Diagnoseschlüssel ICD-10 aufgeführt.

L00–L08 Infektionen der Haut und der Unterhaut

ICD Beschreibung Namen der Erkrankungen (Synonyme) L00 Staphylococcal scalded skin syndrome Staphylococcal scalded skin syndrome (Dermatitis exfoliativa neonatorum, Pemphigus acutus neonatorum) L01 Impetigo Impetigo contagiosa, Folliculitis superficialis, Impetiginisation L02 Hautabszess, Furunkel und Karbunkel Hautabszess, Furunkel (Furunkulose), Karbunkel (Eiterbeule) L03 Phlegmone Phlegmone, Akute Lymphangitis, Nagelinfektion (Onychie, Paronychie, Perionychie), Gesichtsphlegmone, Omphalitis, Cellulitis L04 Akute Lymphadenitis Akute Lymphadenitis, Lymphknotenabszess L05 Pilonidalzyste Pilonidalzyste (Pilonidalfistel, Pilonidalsinus, Steißbeinfistel, Steißbeinzyste) L06

L07 nicht vergeben L08 Sonstige lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut Pyodermie, Dermatitis purulenta, Dermatitis septica, Dermatitis suppurativa, Erythrasma

L10–L14 Bullöse Dermatosen

ICD Beschreibung Namen der Erkrankungen (Synonyme) L10 Pemphiguskrankheiten Pemphigus vulgaris, Pemphigus vegetans, Pemphigus foliaceus, Brasilianischer Pemphigus (Fogo selvagem), Pemphigus erythematosus, Senear-Usher-Syndrom, Arzneimittelinduzierter Pemphigus L11 Sonstige akantholytische Dermatosen Erworbene Keratosis follicularis, Transitorische akantholytische Dermatose (Transitorische akantholytische Dermatose Grover) L12 Pemphigoidkrankheiten Bullöses Pemphigoid, Vernarbendes Pemphigoid, Benignes Schleimhautpemphigoid, Chronisch-bullöse Dermatose des Kindesalters, Erworbene Epidermolysis bullosa, Lineare IgA-Dermatose L13 Sonstige bullöse Dermatosen Dermatitis herpetiformis (Dermatitis herpetiformis Duhring), Pustulosis subcornealis (Pustulosis subcornealis Sneddon-Wilkinson) L14* Bullöse Dermatosen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten

L20–L30 Dermatitis und Ekzem

ICD Beschreibung Namen der Erkrankungen (Synonyme) L20 Atopisches (endogenes) Ekzem Atopisches Ekzem, Neurodermitis, Endogenes Ekzem, Allergisches Ekzem, Intrinsisches Ekzem, Endogener Milchschorf, Neurodermitis atopica, Neurodermitis diffusa, Prurigo Besnier L21 Seborrhoisches Ekzem Seborrhoisches Ekzem, Seborrhoea capitis, seborrhoischer Milchschorf, Seborrhoisches Ekzem der Kinder L22 Windeldermatitis Windeldermatitis, Psoriasiforme Windeldermatitis, Windelausschlag, Windelerythem L23 Allergische Kontaktdermatitis Allergische Kontaktdermatitis (Allergisches Kontaktekzem), Nickelallergie L24 Toxische Kontaktdermatitis Toxische Kontaktdermatitis (Nichtallergische Kontaktdermatitis, Toxisches Kontaktekzem, Irritatives Kontaktekzem), Acne venenata (Kontaktakne), Chlorakne, Ölakne L25 Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis Bäckerkrätze L26 Exfoliative Dermatitis Exfoliative Dermatitis, Pityriasis rubra (Pityriasis rubra Hebra) L27 Dermatitis durch oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanzen L28 Lichen simplex chronicus und Prurigo Lichen simplex chronicus (Lichen Vidal), Neurodermitis chronica circumscripta, Prurigo nodularis, Prurigo, Prurigo Hebra, Prurigo mitis, Urticaria papulosa L29 Pruritus Pruritus ani, Pruritus scrotalis, Pruritus vulvae, Pruritus anogenitalis L30 Sonstige Dermatitis Nummuläres Ekzem, Dyshidrosis (Pompholyx), Candida-Mykid (Levurid), Dermatophytid, Ekzematid, Ekzematoide Dermatitis, Infektiöse Dermatitis, Superinfiziertes Ekzem, Intertriginöses Ekzem, Pityriasis alba faciei

L40–L45 Papulosquamöse Hautkrankheiten

ICD Beschreibung Namen der Erkrankungen (Synonyme) L40 Psoriasis Psoriasis vulgaris, Psoriasis nummularis, Generalisierte Psoriasis pustulosa, Impetigo herpetiformis, Psoriasis pustulosa Zumbusch, Akrodermatitis continua suppurativa (Akrodermatitis continua suppurativa Hallopeau), Psoriasis pustulosa palmoplantaris, Psoriasis guttata, Psoriasis-Arthropathie, Psoriasis inversa L41 Parapsoriasis Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta (Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta Mucha-Habermann), Parapsoriasis guttata, Papulosis lymphomatoides, Kleinfleckige Parapsoriasis en plaques, Großfleckige Parapsoriasis en plaques, Parapsoriasis mit Poikilodermie L42 Pityriasis rosea Pityriasis rosea (Röschenflechte) L43 Lichen ruber planus Lichen ruber hypertrophicus, Lichen ruber pemphigoides, Lichenoide Arzneimittelreaktion, Subakuter Lichen ruber planus, Lichen planus tropicus L44 Sonstige papulosquamöse Hautkrankheiten Pityriasis rubra pilaris, Lichen nitidus, Lichen striatus, Lichen ruber moniliformis, Infantile papulöse Akrodermatitis (Gianotti-Crosti-Syndrom) L45* Papulosquamöse Hautkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten

L50–L54 Urtikaria und Erythem

ICD Beschreibung Namen der Erkrankungen (Synonyme) L50 Urtikaria Allergische Urtikaria, Idiopathische Urtikaria, Kälte-Urtikaria, Wärme-Urtikaria, Urticaria factitia, Urtikarieller Dermographismus, Urticaria mechanica, Cholinergische Urtikaria, Kontakturtikaria,chronische Urtikaria, rezidivierende Urtikaria, periodische Urtikaria L51 Erythema exsudativum multiforme Nichtbullöses Erythema exsudativum multiforme (Erythema exsudativum multiforme minus), Bullöses Erythema exsudativum multiforme (Erythema exsudativum multiforme majus, Stevens-Johnson-Syndrom), Toxische epidermale Nekrolyse (Lyell-Syndrom) L52 Erythema nodosum Erythema nodosum L53 Sonstige erythematöse Krankheiten Erythema toxicum, Erythema anulare centrifugum, Erythema marginatum, figuriertes chronisches Erythem, Erythrodermie L54* Erythem bei anderenorts klassifizierten Krankheiten Erythema marginatum bei akutem rheumatischem Fieber

L55–L59 Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung

ICD Beschreibung Namen der Erkrankungen (Synonyme) L55 Dermatitis solaris acuta Dermatitis solaris acuta (Sonnenbrand) L56 Sonstige akute Hautveränderungen durch Ultraviolettstrahlen Phototoxische Reaktion auf Arzneimittel, Photoallergische Reaktion auf Arzneimittel, Phototoxische Kontaktdermatitis, Berloque-Dermatitis, Urticaria solaris, Polymorphe Lichtdermatose L57 Hautveränderungen durch chronische Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung Aktinische Keratose, (Keratosis senilis, Keratosis solaris), Aktinisches Retikuloid, Cutis rhomboidalis nuchae, Poikilodermia reticularis (Poikilodermia reticularis Civatte), Cutis laxa senilis (senile Aktinische Elastose, Elastosis senilis), Strahlengranulom, Landmannshaut, Seemannshaut L58 Radiodermatitis akute Radiodermatitis, chronische Radiodermatitis L59 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung Erythema ab igne, Chronischer Wärmeschaden

L60–L75 Krankheiten der Hautanhangsgebilde

ICD Beschreibung Namen der Erkrankungen (Synonyme) L60 Krankheiten der Nägel Unguis incarnatus (Eingewachsener Nagel), Onycholysis, Onychogryposis (Onychogryphosis), Nageldystrophie, Beau-Reil-Querfurchen, Yellow-nail-Syndrom (Syndrom der gelben Nägel) L61 nicht vergeben L62* Krankheiten der Nägel bei anderenorts klassifizierten Krankheiten L63 Alopecia areata Alopecia cranialis totalis (Alopecia totalis), Alopecia universalis, Ophiasis L64 Alopecia androgenetica Alopezie vom männlichen Typ, Arzneimittelinduzierte Alopecia androgenetica L65 Sonstiger Haarausfall ohne Narbenbildung Telogeneffluvium, Anageneffluvium, Alopecia mucinosa Pinkus (Alopecia mucinosa) L66 Narbige Alopezie (Haarausfall mit Narbenbildung) Pseudopelade Brocq, Lichen planopilaris, Lichen ruber follicularis, Folliculitis decalvans, Folliculitis et Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens Hoffmann (Folliculitis et Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens), Atrophodermia vermiculata, Folliculitis ulerythematosa reticulata, Ulerythema acneiforme L67 Anomalien der Haarfarbe und des Haarschaftes Trichorrhexis nodosa, Canities, vorzeitiges Ergrauen, Heterochromie der Haare, Poliosis, erworbene Poliosis circumscripta, Fragilitas crinium L68 Hypertrichose Verstärkter Haarwuchs, Hirsutismus, Hypertrichosis lanuginosa acquisita, Lokalisierte Hypertrichose, Polytrichie L69 nicht vergeben L70 Akne Acne vulgaris, Acne conglobata, Acne varioliformis, Acne necroticans miliaris, Acne tropica, Acne infantum, Acne excoriée des jeunes filles L71 Rosazea Periorale Dermatitis, Rhinophym L72 Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut Epidermalzyste, Trichilemmalzyste, Atherom, Pilarzyste, Steatocystoma multiplex L73 Sonstige Krankheiten der Haarfollikel Aknekeloid (Folliculitis sclerotisans nuchae), Pseudofolliculitis barbae, Hidradenitis suppurativa, Folliculitis barbae L74 Krankheiten der ekkrinen Schweißdrüsen Miliaria rubra, Miliaria cristallina, Miliaria profunda, Miliaria tropica, Anhidrosis, Hypohidrosis L75 Krankheiten der apokrinen Schweißdrüsen Bromhidrosis, Chromhidrosis, Apokrine Miliaria, Fox-Fordyce-Krankheit

L80–L99 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut

ICD Beschreibung Namen der Erkrankungen (Synonyme) L80 Vitiligo Vitiligo (Weißfleckenkrankheit) L81 Sonstige Störungen der Hautpigmentierung Postinflammatorische Hyperpigmentierung, Chloasma (Melasma), Epheliden (Sommersprossen), Café-au-lait-Flecken, Lentigo, Leukoderm, Pigmentpurpura, Angioma serpiginosum, Essentielle Teleangiektasie, Tätowierung L82 Seborrhoische Keratose Seborrhoische Keratose, Dermatosis papulosa nigra, Leser-Trélat-Syndrom L83 Acanthosis nigricans Acanthosis nigricans, Papillomatosis confluens et reticularis (Papillomatosis confluens et reticularis Gougerot-Carteaud) L84 Hühneraugen und Horn- (Haut-) Schwielen Hühneraugen, Hornschwiele, Kallus, Klavus L85 Sonstige Epidermisverdickung Erworbene Ichthyosis, Erworbene Keratosis palmoplantaris (Erworbenes Keratoma palmoplantare), Keratosis punctata (Keratosis palmoplantaris), Xerosis cutis (Xerodermie),Cornu cutaneum, Epidermisverdickung L86* Keratom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten L87 Störungen der transepidermalen Elimination Hyperkeratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans (Hyperkeratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans Kyrle, Hyperkeratosis follicularis penetrans),Reaktive perforierende Kollagenose, Elastosis perforans serpiginosa L88 Pyoderma gangraenosum Pyoderma gangraenosum, Dermatitis ulcerosa, Phagedänische Pyodermie L89 Dekubitalgeschwür Dekubitus, Druckgeschwür, Ulkus L90 Atrophische Hautkrankheiten Lichen sclerosus et atrophicus, Anetodermie, Atrophodermia idiopathica, Akrodermatitis chronica atrophicans Herxheimer, Narben und Fibrosen der Haut, Striae cutis atrophicae L91 Hypertrophe Hautkrankheiten Hypertrophe Narbe, Narbenkeloid L92 Granulomatöse Krankheiten der Haut und der Unterhaut Granuloma anulare (Granuloma anulare perforans), Nekrobiosis lipoidica, Granuloma faciale, (Granuloma eosinophilicum faciei), Fremdkörpergranulom L93 Lupus erythematodes Diskoider Lupus erythematodes, Subakuter Lupus erythematodes cutaneus, Lupus erythematodes profundus, Lupus-Pannikulitis L94 Sonstige lokalisierte Krankheiten des Bindegewebes Sclerodermia circumscripta (Morphaea, Lokalisierte Sklerodermie), Lineare Sklerodermie (Bandförmige Sklerodermie, Sclérodermie en coup de sabre), Calcinosis cutis,Sklerodaktylie, Gottron-Papeln, Poikilodermia atrophicans vascularis (Poikilodermia atrophicans vascularis Jacobi), Ainhum L95 Anderenorts nicht klassifizierte Vaskulitis, die auf die Haut begrenzt ist Livedo-Vaskulitis, Capillaritis alba, Erythema elevatum et diutinum L96 nicht vergeben L97 Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert Ulcus cruris L98 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert Granuloma pediculatum (Granuloma pyogenicum), Dermatitis factitia (Neurotische Exkoriation), Akute febrile neutrophile Dermatose (Sweet-Syndrom), Eosinophile Zellulitis (Wells-Syndrom), Ulcus tropicum, Muzinose der Haut, Fokale Muzinose, Lichen myxoedematosus L99* Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten Kutane Amyloidose (Lichen amyloidosus, Makulöse Amyloidose)