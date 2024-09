Alterswarzen sind gutartige Hautveränderungen, die häufig bei älteren Menschen auftreten. Sie sind harmlos und müssen nicht behandelt werden, können aber aus ästhetischen Gründen entfernt werden. Wie Alterswarzen aussehen und welche Methoden zur Entfernung in Frage kommen, erfahren Sie hier!

Kurzübersicht: Häufige Fragen und Antworten Wie sehen Alterswarzen aus? Eine Alterswarze ist meist bräunlich, schuppig und leicht erhaben. Sie kann in Größe und Farbe variieren. Was tun gegen Alterswarzen? Alterswarzen werden in ärztlichen Praxen etwa mittels Kryotherapie, Laser oder einem kleinen chirurgischen Eingriff entfernt. Selbst entfernen sollte man Alterswarzen nicht, da schwere Entzündungen drohen. Welches Hausmittel hilft gegen Alterswarzen? Hausmittel sind bei Alterswarzen nicht wirksam. Eine ärztliche Entfernung ist die sicherste Methode.

Im Überblick:

Was sind Alterswarzen?

Alterswarzen, medizinisch seborrhoische Keratose genannt, sind sehr häufig vorkommende gutartige Veränderungen der Oberhaut.

Sie können in verschiedenen Variationen auftreten, die sich in Form, Farbe und Anzahl ihres Erscheinens unterscheiden. Am häufigsten kommen sie am Oberkörper oder im Gesicht vor.

Alterswarzen werden auch

senile Warzen,

Verruca senilis,

Verruca seborrhoica oder

Basalzellpapillom

genannt. Anders als der Name es vermuten lässt, handelt es sich bei Alterswarzen aber nicht um echte Warzen, sie ähneln ihnen nur. Echte Warzen sind scharf begrenzte Wucherungen, die durch Viren ausgelöst werden.

Alterswarzen: Verbreitet, aber harmlos

Fast alle Menschen entwickeln im Laufe ihres Lebens eine oder mehrere Alterswarzen. Meistens treten sie erstmals in der zweiten Lebenshälfte auf. Männer und Frauen sind davon gleichermaßen betroffen.

Normalerweise verursacht die seborrhoische Keratose keine Beschwerden. Daher ist eine Behandlung in der Regel nicht zwingend erforderlich. Dennoch können die Wucherungen entfernt werden, wenn man sie zum Beispiel aus ästhetischen Gründen als störend empfindet.

Symptome: Wie sehen Alterswarzen aus?

Alterswarzen können an nahezu jeder Körperstelle auftreten, mit Ausnahme der Handinnenflächen und Fußsohlen.

Besonders häufig bilden sich die Wucherungen am Oberkörper, insbesondere auf der Brust und am Rücken. Auch am Kopf, vor allem an den Schläfen und am Hals, treten sie oft auf.

Alterswarzen erkennen

Zu Beginn zeigt sich die seborrhoische Keratose als hautfarbene oder leicht bräunliche scharf abgegrenzte Flecken. Innerhalb weniger Wochen oder Monate wachsen sie, werden erhabener und dunkler. Ihr Aussehen kann stark variieren, wobei sie sowohl einzeln als auch in Gruppen auftreten können.

Typische Merkmale sind:

scharfe Begrenzung zur umgebenden Haut

runde bis ovale Form

hautfarbene, hellbraune, dunkelbraune bis schwarze Pigmentierung

wenige Millimeter bis mehrere Zentimeter groß

stumpfe, warzig-zerklüftete oder fettig glänzende Oberfläche

Trotz ihres variierenden Aussehens können Hautveränderungen mit diesen Merkmalen von ärztlichen Fachpersonen oft schnell als gewöhnliche Alterswarzen diagnostiziert werden.

Sonderformen von Alterswarzen

Zusätzlich zu den weit verbreiteten, typischen Alterswarzen gibt es noch einige seltener vorkommende Varianten, die klinisch unterschieden werden. Dazu gehören:

Melanoakanthom: Diese Form ist besonders stark pigmentiert. Die dunkle Farbe entsteht durch eine hohe Anzahl an pigmenthaltigen Zellen in der Haut. Um diese Variante von Hautkrebs (Melanom) zu unterscheiden, ist gegebenenfalls eine Gewebeuntersuchung notwendig.

Stukkokeratose: Kleine, weißliche Erhebungen auf der Haut, meist an den Armen und Beinen, die leicht abgekratzt werden können. Sie treten besonders bei älteren Menschen und vorwiegend bei Männern auf.

Dermatosis papulosa nigra: Die flach erhabenen, schwarz-braunen Flecken im Gesicht und am Hals, kommen vor allem bei Menschen afrikanischer und asiatischer Abstammung vor. Frauen sind häufiger betroffen. Aufgrund genetischer Ursachen können sie in Familien gehäuft auftreten.

Lichen-planus-artige seborrhoische Keratose: Entzündliche Veränderung einer bestehenden Alterswarze. Sie erscheint als rötlich-violette bis braune Flecken oder Knötchen, die Oberfläche kann manchmal schuppen.

Leser-Trélat-Syndrom: Plötzliches Auftreten vieler Alterswarzen, oft begleitet von Juckreiz. Die Hautwucherungen sind gutartig, können aber Begleiterscheinung einer Krebserkrankung sein.

Behandlung: Was hilft gegen Alterswarzen?

Alterswarzen verursachen in der Regel keine Beschwerden und müssen daher nicht behandelt werden. Gelegentlich können sie jucken oder sich durch Reibung an der Kleidung entzünden und bluten.

Meistens werden sie jedoch aus ästhetischen Gründen als störend empfunden, insbesondere wenn sie im Gesicht, am Hals oder in großer Anzahl auftreten. In solchen Fällen können Alterswarzen entfernt werden. Dafür stehen verschiedene Methoden zur Verfügung:

Kürettage: Die Wucherung wird nach örtlicher Betäubung mit einem sogenannten scharfen Löffel oder einer Ringkürette abgetragen.

Shave-Exzision: Bei dieser Methode wird die Alterswarze mit einem Skalpell flach abgetragen.

Kryotherapie (Vereisung): Die Alterswarze wird mit flüssigem Stickstoff vereist. Durch die extrem kalten Temperaturen stirbt die Warze ab und fällt nach einigen Tagen von selbst ab.

Laserbehandlung: Gezielt eingesetzte Lichtimpulse verdampfen die Hautwucherung.

Elektrodesikkation: Hierbei kommt eine elektrische Schlinge zum Einsatz, mit der die Alterswarze abgetragen beziehungsweise verbrannt wird.

Alterswarze selber entfernen mit Hausmitteln?

Alterswarzen sollten auf keinen Fall selbst entfernt werden. Auch von einer Selbstbehandlung mit Hausmitteln oder Warzenmitteln wird abgeraten. Sie sind wirkungslos, weil die seborrhoische Keratose nicht wie klassische Warzen durch Viren verursacht wird.

Bei einer Selbstbehandlung besteht die Gefahr, dass sich die Hautstelle durch die Selbstbehandlung entzündet oder es zu einer Narbenbildung kommt.

Wenn die Hautwucherungen jucken, können sie mit einer milden Feuchtigkeitscreme beruhigt werden. Kratzen ist zu vermeiden, weil auch das zu Entzündungen führen kann. Hält der Juckreiz an, empfiehlt es sich, ärztlichen Rat einzuholen.

Ursachen: Wie entstehen Alterswarzen?

Seborrhoische Keratosen sind die mit Abstand am häufigsten auftretenden Neubildungen der Haut beim Menschen.

Warum die harmlosen Wucherungen entstehen, ist bisher allerdings nicht bekannt. Eine Infektion mit Viren wie bei klassischen Warzen ist ausgeschlossen.

Genetische Veranlagungen, UV-Licht sowie Alterungsprozesse der Haut können die Entstehung von Alterswarzen jedoch begünstigen. So treten sie zum Beispiel vorwiegend zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr erstmalig auf.

Mit zunehmendem Alter nimmt dann die Anzahl der Warzen auf der Haut zu. Im Alter von 70 bis 80 Jahren ist fast jeder Mensch betroffen. Grundsätzlich können sie aber auch schon bei jüngeren Menschen auftreten.

Diagnose von Alterswarzen

Wer eine Hautveränderung bei sich feststellt, sollten diese immer von einem*einer Hautarzt*Hautärztin untersuchen lassen, um eine bösartige Erkrankung der Haut, etwa ein Basaliom, auszuschließen.

Aufgrund ihres Aussehens erkennen ärztliche Fachpersonen Alterswarzen häufig mit bloßem Auge. Eine spezielle Lupe, ein sogenanntes Dermatoskop, kann die Diagnose unterstützen.

Ist ein eindeutiger Befund nicht möglich, kann auch eine Gewebeprobe entnommen werden, um andere Hauterkrankungen wie Hautkrebs auszuschließen. In einigen Fällen wird die Alterswarze auch sofort entfernt und im Anschluss feingeweblich untersucht.

Prognose und Verlauf von Alterswarzen

Alterswarzen sind gutartige Hautveränderungen, die nicht zu bösartigen Tumoren entarten und sich leicht entfernen lassen.

Nach der Entfernung können sie jedoch erneut auftreten. Werden sie nicht entfernt, bleiben sie in der Regel unverändert und führen selten zu Problemen. In manchen Fällen fallen sie sogar von selbst ab.

Mit der Zeit können bei manchen Personen weitere Alterswarzen entstehen. Tritt nach der ersten Alterswarze eine weitere auf, handelt es sich jedoch um eine unabhängige Neubildung und nicht um eine Ausbreitung.