Seborrhoisches Ekzem bei Jugendlichen und Erwachsenen (Typ I): Tritt häufig erstmals in der Pubertät oder zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahrzehnt auf, ist behandlungsbedürftig und meist chronisch oder chronisch-wiederkehrend. Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen.

Seborrhoisches Ekzem bei Säuglingen (Typ II): In den ersten Lebensmonaten leiden etwa drei bis fünf Prozent aller Säuglinge darunter. Das Ekzem befällt vor allem Kopfhaut und Stirn sowie vereinzelt Hautfalten, Körperbeugen und Windelbereich, äußert sich in fettigen, kleieförmigen Schuppungen und heilt in der Regel auch ohne Behandlung dauerhaft aus. Umgangssprachlich wird das Seborrhoische Ekzem bei Säuglingen als (Kopf-)Gneis bezeichnet. Der häufig verwendete Begriff Milchschorf ist nicht korrekt, da Milchschorf eine beginnende Neurodermitis bei Kindern anzeigen kann.