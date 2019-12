Seelische Belastungen: Gerade in psychisch schwierigen Situationen ist es keine Seltenheit, dass der Appetit verschwindet. Der Druck in der Arbeit ist mal wieder zu groß, alle Aufgaben sollen am besten gleichzeitig erledigt werden? Dann bleibt die Lust am Essen häufig auf der Strecke. Dasselbe gilt im privaten Bereich. Probleme in der Beziehung? Liebeskummer? Auch das schlägt häufig auf den Magen.