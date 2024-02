Kurzübersicht: Häufige Fragen und Antworten

Wie merkt man, dass man Diabetes Typ 2 hat? Die ersten Anzeichen von Diabetes Typ 2 können subtil sein und umfassen häufigen Durst, vermehrtes Wasserlassen und Müdigkeit. Viele Menschen bemerken jedoch lange Zeit keine Symptome, weshalb die Krankheit oft zufällig entdeckt wird.

Was ist an Diabetes Typ 2 gefährlich? Das Gefährliche an Diabetes Typ 2 ist, dass langfristig erhöhte Blutzuckerwerte schwere Schäden an verschiedenen Organen verursachen können. Möglich sind etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenschäden, Sehstörungen bis hin zur Erblindung, und Nervenschädigungen.