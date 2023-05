Mehr Bitterstoffe: Natürliche Bitterstoffe erhöhen die Produktion der Gallenflüssigkeit, was die Fettverdauung erleichtert. Sie sind beispielsweise in heimischen Kohlsorten, Salaten wie Chicorée, Kräutern oder Artischocken enthalten. Diese dürfen ruhig öfter in den Speiseplan integriert werden.