Blutzucker: Richtig messen und Tabelle mit Normalwerten

Vor allem Menschen mit Diabetes mellitus müssen ihren Blutzucker regelmäßig messen. Der Wert gibt an, wie hoch der Gehalt an Glukose im Blut ist. Wie der Blutzucker gemessen wird und wann er zu hoch ist, erfahren Sie in der Tabelle!