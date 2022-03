Allergien und Kontaktallergie : Manche Menschen reagieren allergisch auf bestimmte Duft- und Konservierungsstoffe, die in Kosmetika und Waschmitteln enthalten sind. Auch eine Lebensmittelunverträglichkeit kann juckende Füße verursachen. Diese Möglichkeit sollten vor allem Menschen in Betracht ziehen, die wiederholt darunter leiden.

Burning-Feet-Syndrom: Durch Nervenschädigungen entstehen verschiedene Symptome wie starker Juckreiz an den Füßen, Schmerzen, Wärmegefühl, Kribbeln und Brennen. Die Ursachen für das Syndrom sind unterschiedlich und reichen von verengten Blutgefäßen bis hin zur Schilddrüsenunterfunktion .

Fußpilz : Charakteristisch für eine Pilzinfektion ist hartnäckiger Juckreiz zwischen den Zehen. Später rötet und schuppt sich die Haut in den Zehenzwischenräumen.

Hautkrankheiten: Ein typisches Symptom bei Hauterkrankungen wie Neurodermitis oder Schuppenflechte ( Psoriasis ) ist Juckreiz, der am ganzen Körper auftreten kann – auch an den Füßen.

Hormonelle Veränderungen: In der Schwangerschaft, Menstruation oder durch die Wechseljahre verändert sich der Hormonhaushalt. Dadurch kann es zu Juckreiz am gesamten Körper kommen, bei manchen Frauen insbesondere an den Füßen.