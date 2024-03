Erkrankungen der Galle: Ist der Abfluss der Galle etwa durch Gallensteine oder Tumoren blockiert, kann die Gallenflüssigkeit nicht in den Dünndarm fließen und staut sich in Gallenwegen oder in der Leber (Cholestase). Der Stuhl kann dann eine sehr blasse oder weiße Farbe annehmen. Fachleute sprechen von einem acholischen Stuhl. In dem Zusammenhang entwickeln Betroffene oft auch eine Gelbsucht. Haut und Augäpfel der Betroffenen verfärben sich gelb, der Urin wird dunkler und es kommt zu Juckreiz am ganzen Körper.