Epstein-Barr-Virus: Infektionen, Symptome und Folgen

Nach höchsten wissenschaftlichen Standards verfasst und von Experten geprüft

Das Epstein-Barr-Virus kann verschiedene Krankheiten verursachen. Am bekanntesten ist das Pfeiffersche Drüsenfieber (infektiöse Mononukleose). Wie die Ansteckung erfolgt, was Symptome sind, wie die Diagnose erfolgt und behandelt wird und was Spätfolgen des Virus sein können.