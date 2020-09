Ein gutes Immunsystem ist der beste Schutz vor Krankheiten – nicht nur gegen Grippe und Erkältung! Umso besser, dass sich die körpereigenen Abwehrkräfte gezielt stärken lassen. Neben gesunder Ernährung sind viele weitere Lebensstilfaktoren ausschlaggebend.

© iStock.com/TARIK KIZILKAYA

Im Herbst und Winter haben Grippe und Erkältung, in den warmen Monaten die Sommergrippe Hochsaison. Besonders viele Menschen kämpfen dann mit Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Fieber – eine Herausforderung für das Immunsystem der (noch) Gesunden. Doch nicht nur gegen Infektionen sind körpereigene Abwehrkräfte wichtig, sondern auch bei Krankheiten wie Krebs.

Artikelinhalte im Überblick:

Diese Lebensmittel stärken das Immunsystem

Ausgewogene Ernährung ist der beste Schutz

Idealerweise werden Krankheitserreger abgewehrt, bevor sie in den Körper gelangen. Hier haben sich bestimmte Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen bewährt, um zum Beispiel einer Erkältung vorzubeugen. Doch auch von innen heraus kann man den Körper vor Infektionen und anderen Krankheiten schützen.

Eine ausgewogene Ernährung liefert Zink, Kupfer, Eisen oder die Vitamine A, C, D und E, welche die Abwehrkräfte stärken. Am meisten stecken diese Mineralstoffe und Vitamine in pflanzlichen Lebensmitteln Kost wie Obst und Gemüse. Auch sekundäre Pflanzenstoffe wie Carotinoide und Flavonoide weisen positive Eigenschaften wie Schutz vor freien Radikalen (antioxidative Effekte) auf und unterstützen die Immunzellbildung.

Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße müssen dem Körper ebenfalls hinreichend zur Verfügung gestellt werden. Da für das Immunsystem zudem ein intaktes Darmmilieu wichtig ist, wirken Sauermilchprodukte wie Buttermilch, Quark, Joghurt oder Kefir unterstützend.

Erkältung vorbeugen: Tipps für eine starke Abwehr

Viel Trinken, um das Immunsystem zu stärken

Ein starkes Immunsystem wird mit fast jedem Krankheitserreger fertig. Schleimhäute an Mund, Rachen, Nase und Augen bilden die Eintrittspforte für Viren und Bakterien. Besonders wichtig ist es deshalb, ausreichend zu trinken. Eineinhalb bis zwei Liter pro Tag halten die Schleimhäute feucht und widerstandsfähig. Auch wenn Sie kein Durstgefühl verspüren, versuchen Sie Flüssigkeit durch natriumarmes Mineralwasser oder ungesüßten Tee aufzunehmen.

Trinken Sie zu wenig Wasser? Im Alter verlieren wir unser natürliches Durstgefühl. Unsere Bildergalerie zeigt Symptome, mit denen Ihr Körper um Hilfe ruft, wenn Sie ihm nicht genug Flüssigkeit zuführen. zur Bildergalerie

Alkohol hemmt das Immunsystem

Bei erhöhtem Alkoholkonsum sind die Abwehrkräfte bis zu 24 Stunden blockiert. Der Protein-Rezeptor TLR4, über den die Abwehrzellen des Körpers mobilisiert werden, ist gehemmt. Zudem wird die Produktion von Molekülen heruntergefahren, die bei einer drohenden Infektion das Angriffssignal der Abwehrreaktion geben – der sogenannten Zytokine. Nach starkem Alkoholgenuss besteht daher eine erhöhte Infektionsgefahr. Wissenschaftler und Ärzte raten, den Alkoholkonsum gering zu halten. Auch das Rauchen wirkt sich negativ auf das Immunsystem aus.

Crash-Diäten schwächen das Immunsystem

Wer eine Crash-Diät nach der anderen macht, schadet seinem Immunsystem. Das fanden Wissenschaftler in mehreren Studien heraus. Eine Studie der University of Washington Medical Center hat die Wirkung wiederholter Crash-Diäten auf das Immunsystem von Frauen untersucht. Insgesamt nahmen 114 übergewichtige, ansonsten gesunde Frauen an der Studie teil.

Die Wissenschaftler fanden heraus, dass diejenigen Frauen, die in ihrem Leben absichtlich mindestens einmal fünf oder mehr Kilo abgenommen hatten, eine niedrigere Aktivität der natürlichen Killerzellen aufwiesen als solche, die dies nie getan hatten. Killerzellen sind Teil der Immunabwehr und stehen bei der Abwehr von Infektionen und Krebs an erster Stelle. Sie können infizierte Zellen vernichten, ohne vorher mit dem Krankheitserreger selbst in Kontakt gewesen zu sein.

Alle Diäten auf einen Blick Von A wie Atkins über K wie Kohlenhydrat bis hin zu V wie Volumetrics: Wir stellen Diäten vor und verraten, welches Abnehmprogramm nachhaltig zum Erfolg führt. zum Lexikon

Wissenschaftler der Michigan State University und der Drexel University in Philadelphia untersuchten ebenfalls die Wirkung einer stark reduzierten Kalorienzufuhr bei Mäusen. Die Gruppe der Mäuse, die der "Crash-Diät" ausgesetzt waren, hatte ein geschwächtes Immunsystem und zeigte eine höhere Anfälligkeit für Grippeinfekte als jene Gruppe, die keine Restriktionen bei ihrer Ernährungsgewohnheiten erfuhr. Eine Gewichtsreduktion sollte daher behutsam und langfristig angegangen werden mit Ernährungsumstellung und Sport.

Weitere Tipps für ein starkes Immunsystem

Die Ernährung ist ein wichtiger Faktor für funktionierende Abwehrkräfte. Der Körper lässt sich jedoch durch weitere Aspekte der Lebensweise in seinem Kampf gegen Viren, Bakterien oder auch Tumorzellen unterstützen.

Bewegung

Ebenfalls unstrittig ist der positive Einfluss von Sport auf die Abwehrkräfte: "Moderates Training – also Schwimmen, Radfahren oder Joggen – stärkt das Immunsystem unabhängig von Regen, Schnee oder Sonne", sagt Sportmediziner Karsten Krüger von der Universität Gießen. "Wir gehen davon aus, dass wir mit jedem Training das Immunsystem ein bisschen reizen und dadurch stimulieren."

Die Bewegung an der frischen Luft spendet den Schleimhäuten Luftfeuchtigkeit, außerhalb der klimatisierten und trockenen Arbeits- und Wohnraumes. Auch damit reduziert sich die erkältungsfördernde Wirkung trockener Schleimhäute. Wer jedoch mit einer Erkältung Sport treibt, riskiert eine Herzmuskelentzündung (Myokarditis). Ein wenig Bewegung an der frischen Luft zum Beispiel in Form eines Spaziergangs ist bei einem leichten grippalen Infekt unbedingt empfehlenswert.

Schlaf

Das Immunsystem nutzt die nächtlichen Ruhepausen, um Kraft zu tanken. Einige Nervenbotenstoffe, die uns in den Tiefschlaf versetzen, bauen die Immunzellen auf. Störungen des Schlafs verringern dagegen die Widerstandskraft des Körpers. Personen, die weniger als sechs Stunden am Tag schlafen, erkranken rund viermal häufiger an einer Erkältung als Langschläfer. Außerdem ist die Immunantwort nachts stärker ausgeprägt als am Tage, Infekte werden während des Schlafens wirksamer bekämpft.

Stressabbau

Einen wichtigen Effekt auf die Immunabwehr hat zudem die Psyche. Bei dauerhaftem Stress schütte der Körper vermehrt Kortisol aus, welches das Immunsystem unterdrückt, erläutert Meuer. Psychisches Wohlbefinden ist deshalb sehr wichtig, um grippale und andere Infekte abzuwehren. Entspannungstechniken wie zum Beispiel Yoga helfen, den Stress abzubauen und das Immunsystem so zu stärken.

Thermoregulation

Saunieren, kalte Bäder oder Spaziergänge im Nieselregen härten ab. Oder? Die Mediziner Meuer und Haase winken ab: "Es gibt keine wissenschaftliche Untersuchung, die belegt, dass das Abhärten einen Einfluss auf das Immunsystem hat", sagt Meuer. Ein positiver Effekt lässt sich trotzdem erzielen, denn wer regelmäßig in die Sauna geht oder Kaltwasserbäder nimmt, verbessert seine Thermoregulation und kann dadurch in den kalten Monaten die Körperwärme besser speichern.

Tageslicht

Licht kurbelt zum Beispiel die Produktion von Immunbotenstoffen an. Frische, kühle Luft regt die Durchblutung an und hat damit einen ähnlichen Effekt wie Wechselduschen. Durch die Temperaturschwankungen setzen sich die Immunzellen in Bewegung und gelangen leichter zu den Schleimhäuten, wo sie Viren effektiv abfangen können.