Wirksamkeit und Verträglichkeit: Im Rahmen einer Anwendungsbeobachtung bewerteten 90 Prozent der beteiligten Patienten und Ärzte die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Meditonsin bei Erwachsenen und Kindern als "sehr gut" oder "gut". 1 Eine weitere Anwender-Studie 3 mit mehr als 1.000 Patienten bestätigte ebenfalls, wie überzeugend Meditonsin Tropfen in puncto Wirksamkeit und Verträglichkeit sind. So konnte im Rahmen der Untersuchung belegt werden, dass sich typische Erkältungssymptome durch die Behandlung mit Meditonsin Tropfen in ihrer Intensität rasch und zuverlässig lindern lassen. Kein Wunder also, dass circa 90 Prozent der Patienten mit der Wirkung des natürlichen Arzneimittels zufrieden oder sehr zufrieden waren und die Arznei weiterempfehlen werden. Auch im Hinblick auf die Verträglichkeit konnte Meditonsin Tropfen überzeugen: Hier urteilten mehr als 97 Prozent der Patienten mit "zufrieden" oder "sehr zufrieden".

Hohe Weiterempfehlung auch in besonderen Zeiten: Auch eine im Sommer 2020 veröffentlichte Marktforschungs-Studie zeigt, dass Meditonsin auch in diesen schwierigen Zeiten, in denen die Sorge um die eigene Gesundheit und die der Mitmenschen an Relevanz gewinnt, Anwender überzeugt: Im Vergleich zu 30 anderen, rezeptfrei erhältlichen Präparaten stieg die Bereitschaft zur Weiterempfehlung im Vergleich zum Vorjahr bei Meditonsin am stärksten an!