Prellung am Knie : Das Kniegelenk ist besonders häufig von einer Prellung betroffen. Die schmerzhafte Verletzung hat meist eine Bewegungseinschränkung zur Folge, die Beuge- und Streckfähigkeit des betroffenen Beins ist gemindert. Ist das Knie nur geprellt und sind keine Bänder oder Knochen verletzt, heilt die Prellung im Knie in der Regel schnell wieder ab, wobei Schonung auf jeden Fall ratsam ist. Auf Sport sollte solange das Knie schmerzt verzichtet werden, um eine nachfolgende Entzündung zu verhindern.

Prellung am Steißbein: Fällt man ungünstig nach hinten, wie bei einem Unfall in der rutschigen Dusche oder beim Inline-Skaten, kann diese schmerzhafte Prellung am unteren Rücken entstehen. Ist das Steißbein geprellt, schmerzt meist jede Bewegung, Sitzen und Liegen fällt schwer. Ein orthopädisches Sitzkissen kann beim Sitzen Entlastung bieten.