Geschwollene Beine: Hausmittel gegen Wassereinlagerungen

langes Sitzen oder Stehen : Bewegungsmangel kann zu Flüssigkeitsansammlungen in den Beinen führen. Die Muskelpumpen in den Beinen sind dann nicht aktiv genug, um das Blut effizient zurück zum Herzen zu befördern​.

Hitze : Hohe Temperaturen können die Blutgefäße erweitern und die Durchlässigkeit der Gefäßwände erhöhen, was zu einer verstärkten Flüssigkeitsansammlung im Gewebe führt. Dicke Beine treten besonders häufig in den Sommermonaten auf, wenn die Hitze die Blutzirkulation beeinträchtigt.

Übergewicht : Übergewicht erhöht den Druck auf die Venen in den Beinen, was die Blutzirkulation beeinträchtigen und zu Schwellungen führen kann. Eine gesunde Ernährung und Gewichtsabnahme können helfen, dieses Problem zu mindern​.

Insektenstiche : Insektenstiche können lokale Reaktionen verursachen, die zu Schwellungen, Rötungen und Juckreiz führen. In schweren Fällen kann eine allergische Reaktion oder eine Infektion die Schwellung verstärken und ausweiten.

Venenerkrankungen: Erkrankungen wie eine Venenschwäche oder chronische venöse Insuffizienz lassen meist Beine, Knöchel und Füße anschwellen. Wenn die Venen beschädigt sind, transportieren sie das Blut nicht mehr effizient zum Herzen, was zu einer Schädigung der Venenklappen führt. Dadurch steigt der Gefäßdruck in den Beinen an und mehr Flüssigkeit wird ins Gewebe gedrückt.