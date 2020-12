Betablocker: Wirkung und Nebenwirkungen der Blutdrucksenker

Nach höchsten wissenschaftlichen Standards verfasst und von Experten geprüft

Betablocker hemmen die Wirkung von Stresshormonen. Auf diese Weise senken sie nicht nur den Blutdruck, sondern gehören auch zur Standardtherapie bei Herzkrankheiten sowie beim Glaukom, dem grünen Star. Allerdings sind Betablocker in die Kritik geraten. Wir erklären die (Neben-)Wirkungen der Blutdrucksenker und was Sie in Sachen Alkohol und Sport wissen müssen.