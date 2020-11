Reduktion der Kochsalzzufuhr in der Ernährung: Über Kochsalz nimmt der Körper Natrium auf, das Wasser im Körper bindet und so Wassereinlagerungen (Ödeme) begünstigt. Es kann daher dazu geraten werden, die Salzzufuhr zu beschränken. Kochsalz steckt vor allem in Fertiggerichten, aber auch in verschiedenen Wurst- und Käsesorten. Weitere Ernährungsempfehlungen können je nach individuellem Fall ebenfalls in der Therapie eine Rolle spielen – zum Beispiel eine ausreichend eiweißhaltige Ernährung, eine kaliumreiche Kost oder die Reduktion der Trinkmenge.