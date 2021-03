Hausmittel gegen Erkältung: Schnupfen, Husten und Halsschmerzen natürlich lindern

Ölziehen: Bei der Ölkur werden Keime gebunden und aus dem Körper befördert. Bakterien werden so daran gehindert, sich in den Atemwegen anzusiedeln – die Wahrscheinlichkeit für eine zusätzliche bakterielle Infektion (Superinfektion) sinkt. So gehts: Morgens vor dem Zähneputzen einen Esslöffel Öl mit mildem, angenehmem Eigengeschmack (zum Beispiel Sonnenblumen-, Raps- oder Kokosöl) in den Mund nehmen, dort hin- und herbewegen und durch die Zahnzwischenräume ziehen. Das Öl darf dabei nicht geschluckt werden! Führen Sie die Prozedur 15 bis 20 Minuten lang durch. Danach wird das Öl, das nun eine weißliche Farbe angenommen hat, ausgespuckt – bitte nicht ins Waschbecken, sondern am besten auf ein Küchentuch, das im Restmüll entsorgt wird.