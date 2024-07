Eierstockkrebs: Gratis-Veranstaltung am 30. Juli in Hamburg

Noch immer ist Eierstockkrebs eine unterschätzte Krankheit. Umso wichtiger sind aktuelle Informationen und der Austausch mit anderen. Genau das bietet die Health Academy – eine kostenfreie Infoveranstaltung in Hamburg am 30. Juli. Die Plätze sind begrenzt, deshalb melden Sie sich schnell an!