Hüftkopfnekrose: Hier kommt es zum Absterben des Knochengewebes im Hüftkopf am Ende des Oberschenkelknochens, was die Schmerzen verursacht. Am Anfang werden die Hüftschmerzen als Ziehen oder einschießender Schmerz in der Leiste empfunden. Mit fortschreitender Abnahme des gesunden Knochengewebes nimmt die Bewegungsfreiheit in der Hüfte ab und die Schmerzen zu.