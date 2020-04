Ballaststoffreiches Frühstück: Die Mischung macht’s! Ballaststoffe aus Getreide und Obst sowie hochwertiges Protein bilden die Basis für einen guten und bekömmlichen Start in den Tag. Statt Brot mit Marmelade oder Wurst sollten Gesundheitsbewusste einmal den Food-Trend von 2019 versuchen: So genannte Proats – über Nacht eingeweichte Haferflocken mit Quark, verfeinert mit Nüssen, Samen, Honig und/oder Gewürzen – liefern ein echtes Powerfrühstück und sind in vielen aufregenden Variationen zuzubereiten. Auch ein Glas warmes Wasser kurbelt die Verdauung an.