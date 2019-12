Hämatochezie (Blutstuhl): Sichtbare Auflagerung oder Vermischung von hell- bis dunkelrotem Blut auf oder mit dem Stuhl. Von sichtbarer Auflagerung spricht man, wenn das Blut auf dem Stuhl gut zu erkennen ist. Dieses Blut ist meistens frisch (hellrot) und rührt von einer Verletzung im unteren Verdauungstrakt her. Blutungen aufgrund von Verletzungen in den oberen Bereichen des Dünndarms zeigen sich meist in einer Vermischung vom Blut im Stuhl. Übrigens ist das hellrote Blut, das bei Hämorrhoiden austreten kann, kein Beweis gegen Darmkrebs. Jedes Blut im Stuhl kann auch ein Hinweis auf einen Tumor sein.