Obst ist gesund, keine Frage. Die verschiedenen Sorten sind vitaminreich und enthalten meist nur wenige Kalorien. Warum also nicht mit einer Obstdiät abnehmen? Doch Vorsicht: Die süßen Früchte führen nicht immer zum Erfolg auf der Waage, sondern sollten beim Abnehmen eher als Ersatz fürs Dessert herhalten.

Die Obstdiät zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Diäten. Sie ist eine sogenannte Mono-Diät. Das bedeutet, dass man sich während der Abnehmphase ausschließlich von einen bestimmten Lebensmittel ernährt (wie zum Beispiel auch bei der Kohlsuppen-Diät). Und genau hier liegt das Hauptproblem der Obstdiät.

Wie die Obstdiät funktioniert

Bei der Obstdiät sollte man bis zu 1,25 Kilo Obst pro Tag essen, dazu viel Wasser und ungesüßten Tee trinken. Tabu ist Obst aus Konserven, denn diese Variante enthält meist viel Zucker und Konservierungsstoffe, die Vitamine haben sich verflüchtigt. Bei den Menschen, die unbedingt Gewicht verlieren wollen, ist die Obstdiät auch deshalb beliebt, weil sie einfach und alltagstauglich ist. Man muss nichts kochen, sondern ganz einfach nur Früchte essen.

Doch Vorsicht: Obstdiäten eignen sich nur für ein Wochenende oder höchstens fünf Tage. Wer längerfristig abnehmen möchte, der sollte seine Ernährung umstellen. Obstdiäten wirken wie lediglich wie eine Art Fasten-Kur, sie können den Körper reinigen und entgiften. Man sollte jedoch darauf achten, dass man eine ausgewogene Mischung von Obst zu sich nimmt – und zwar aus kalorienarmen und kalorienreichen Früchten.

Welches Obst eignet sich für die Obstdiät?

Die Mischung machts: Auch wenn die Obstdiät zu den Mono-Diäten zählt, liegt ihr Vorteil in der großen Auswahl an heimischen und exotischen Früchten. Für eine Obstdiät eignet sich im Prinzip jede Frucht. Steinobst wie Kirschen (63 kcal/100 g) oder Pflaumen (46 kcal/100 g) haben relativ viele Kalorien. Auch Kernobst wie Äpfel (52 kcal/100 g) und Birnen (58 kcal/100 g) sind nicht gerade kalorienarm.

Zitrusfrüchte enthalten weniger Fruchtzucker und damit auch weniger Kalorien (Blutorange: 52 kcal/100 g). Um die Pfunde purzeln zu lassen, eignen sich auch Johannisbeeren, Heidelbeeren und Erdbeeren.

Obstdiät: Pro und Contra

Fünfmal Obst und Gemüse am Tag, wobei nur zwei Portionen das vergleichsweise kalorienreiche Obst abdecken soll: Dazu raten Experten für eine ausgewogene Ernährung, zum Beispiel die Fachleute der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Doch auch wenn man mit Obst oberflächlich betrachtet nicht viel falsch machen kann, gibt es wie bei allen Mono-Diäten auch bei der Obstdiät gewisse Risiken: Denn wer den ganzen Tag nur Obst ist, der ernährt sich viel zu einseitig. Und genau das kann zu gesundheitlichen Folgen führen. Fette und Eiweiße, die der Körper benötigt, kommen bei der Obstdiät zu kurz.

Schnell abnehmen mit Obst, aber Jo-Jo-Effekt

Die Obstdiät führt daher nur zu einer kurzzeitigen Gewichtsreduktion. Die fehlenden Kilos auf der Waage sind kein abgebautes Körperfett, sondern Wasser, das der Körper durch das Obst verloren hat. Die sogenannten Crash- und Blitzdiäten zielen auf ein schnellstmögliches Abnehmen ab, nicht aber auf eine dauerhafte Gewichtsreduktion.

Im Gegenteil: Bei einer fehlenden Ernährungsumstellung im Anschluss an die Obstdiät sind die Pfunde schnell wieder da, der viel gefürchtete Jo-Jo-Effekt tritt ein. Deshalb raten Krankenkassen wie die AOK sowie die Gesellschaft für Gesunde Ernährung (DGE) von diesen Crash- und Blitzdiäten ab, bei denen man oft unter 500 kcal am Tag zu sich nimmt: Sie weichen zu stark vom üblichen Ess- und Trinkverhalten ab und dürfen aus gesundheitlichen Aspekten nicht über längere Zeit durchgehalten werden.

Fazit zur Obstdiät

Wer abnehmen möchte, sollte längerfristig die Ernährung umstellen und ausreichend Sport treiben. Crash- und Blitzdiäten wie die Obstdiät haben nur einen kurzfristigen Erfolg und können sogar Gesundheitsschäden durch Mangelernährung nach sich ziehen.

Experten raten Abnehmwilligen ohnehin dazu, Obst im Rahmen einer Diät eher als Dessert-Ersatz zu sehen. Denn in Massen statt in Maßen genossen verwandeln sich auch gesunde Lebensmittel in Hüftgold. Schuld ist der in Obst reichlich enthaltene Fruchtzucker.