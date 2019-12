Goldene Milch soll beim Abnehmen helfen und sogar Krebs entgegenwirken – die Versprechungen sind groß. Welche Wirkung ist von Goldener Milch wirklich zu erwarten und wie lässt sich das leuchtend gelbe Getränk ganz einfach und schnell selbst zubereiten?

Goldene Milch ist der perfekte Immunbooster für die kalte Jahreszeit. Goldene Milch ist vegan und enthält mit Kurkuma und Ingwer heilende Gewürze, die sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Das angesagte Kurkumagetränk aus dem Ayurveda ist innerhalb weniger Minuten zu Hause selbst zubereitet.

Artikelinhalte im Überblick

Kurkuma: Superfood mit Heilwirkung

Besonders an kalten Tagen spendet die leuchtend gelbe, warme Milch neue Kraft. Die Gewürze wirken auf den Körper anregend und wärmen ihn von innen. Goldene Milch ist gesund, vegan und lecker!

Wirkungen und Nebenwirkungen von Goldener Milch

Um Goldene Milch kursieren viele Heilversprechen. Doch welche Wirkung kann man wirklich von Goldener Milch erwarten? Fakt ist: Goldene Milch hat auf jeden Fall eine heilende Wirkung, die vor allem an den gesunden Gewürzen Kurkuma und Ingwer liegt.

In Kombination können diese in Goldener Milch ihre volle Wirkung entfalten. Kurkuma wird bereits seit Tausenden von Jahren als Heilpflanze in Indien und China in der alternativen Medizin eingesetzt. Seine heilende Wirkung liegt vor allem in den antioxidativen Eigenschaften des Wirkstoffs Curcumin.

Gesundheitliche Vorteile von Goldener Milch auf einen Blick:

Antioxidantien in Goldener Milch wirken gegen freie Radikale, dämmen Entzündungsprozesse ein und schützen damit unsere Zellen.

Goldene Milch stärkt das Immunsystem und kann so Krankheiten vorbeugen. Das ist besonders in der kalten Jahreszeit von Vorteil, wenn an jeder Ecke Erkältungsviren lauern.

Goldene Milch soll zudem die Funktion der Leber anregen und entgiftend in verschiedene Stoffwechselprozesse eingreifen.

Auch Magen und Darm profitieren von den heilenden Kräften der Gewürze in Goldener Milch. Leichte Blähungen und Völlegefühl können durch den Verzehr oft verringert werden.

Es wird außerdem diskutiert, ob Kurkuma als aktiver Zellschützer möglicherweise den Krankheitsausbruch von Alzheimer verzögern könnte. Evidenzbasierte Studien stehen hierzu allerdings noch aus.

Tipp: Wer seine goldene Milch scharf mit Pfeffer würzt, kann die heilende Wirkung des Kurkumas verstärken. Denn der Wirkstoff Piperin im Pfeffer erhöht die Bioverfügbarkeit von Curcumin, einem Inhaltsstoff im Kurkuma.

Mögliche Nebenwirkungen von Goldener Milch

Im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung sind bei verzehrsüblichen Mengen bei Goldener Milch normalerweise keine Nebenwirkungen zu erwarten. Einige Menschen können allerdings allergisch auf Kurkuma reagieren.

Hochdosiert kann es ab einer Zufuhr von 180 Milligramm Curcumin zu Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Übelkeit und Schmerzen kommen. Solche hohen Dosen sind allerdings über eine normale Ernährung kaum zu erreichen.

Wird Goldene Milch mit Sojamilch zubereitet, ist bei Personen mit Schilddrüsenerkrankungen Vorsicht geboten. Denn Jodmangel, der mit der Entstehung von Schilddrüsenerkrankungen eng in Verbindung steht, kann durch den Verzehr von sojahaltigen Nahrungsmitteln verstärkt werden.

Hilft Goldene Milch beim Abnehmen?

Kurkuma in Goldener Milch wirkt appetithemmend, kann die Verdauung fördern und kurbelt die Fettverbrennung an. Es kann somit grundsätzlich helfen, Kurkuma in den Speiseplan zu integrieren, um abzunehmen. Aus diesem Grund wird auf vielen Fitnessseiten auch Goldene Milch zum Abnehmen empfohlen. Dieser Ratschlag ist allerdings zu kurz gedacht.

Denn Goldene Milch ersetzt im Normalfall keine Mahlzeit und besteht hauptsächlich aus Pflanzenmilch, die, je nach Sorte, nicht wenige Kalorien enthält. Und am Ende des Tages ist langfristig gesehen immer noch die Kalorienbilanz entscheidend. Sprich: Wer über einen längeren Zeitraum mehr Kalorien verbrennt, als er zu sich nimmt, verliert an Gewicht.

Das bedeutet: Wer Goldene Milch zusätzlich als Schlummertrunk zu sich nimmt, ohne dabei die enthaltenen Kalorien nicht auf andere Weise einzusparen, wird auf lange Sicht eher zu- als abnehmen.

Schnelles Rezept für Goldene Milch

Für die Zubereitung von Goldener Milch wird zunächst eine Paste aus Ingwer und Kurkuma zubereitet. Diese kann in größeren Mengen vorbereitet und im Kühlschrank für ein paar Tage als Basis für Goldene Milch dienen.

Zutaten für 2 Tassen Goldene Milch:

frischer Kurkuma (ca. 4-6 cm lang), alternativ zwei Esslöffel Kurkumapulver

frischer Ingwer (ca. 3 cm Lang), alternativ ein Esslöffel Ingwerpulver

500 Milliliter Pflanzenmilch, zum Beispiel Soja-, Mandel-, Hafer-, Reis-, Kokos- oder Cashewdrink

ein bis zwei Teelöffel Süßungsmittel, etwa Zucker, Ahornsirup, Agavendicksaft oder Kokosblütensirup

etwas Zimt und optional Pfeffer (am besten frisch gemahlen)

Zubereitung der Goldenen Milch

Für die Gewürzpaste zunächst den Kurkuma und Ingwer schälen und reiben. Dann etwa 200 Milliliter Wasser in einem Topf erhitzen und die Gewürze zugeben. Alles köcheln lassen, bis die Flüssigkeit so weit reduziert ist, dass sich eine Paste ergibt – gelegentliches Umrühren nicht vergessen, damit es nicht anbrennt.

Danach zwei Esslöffel der Gewürzpaste in etwa 500 Milliliter Pflanzenmilch unterrühren und erhitzen. Damit es nicht klumpt eignet sich ein Schneebesen. Dann das Süßungsmittel sowie den Zimt und Pfeffer dazugeben.

Tipp: Wer es etwas cremiger mag der kann die die Goldene Milch nun noch mit einem Milchaufschäumer aufschäumen.

Die Goldene Milch in zwei Tassen füllen und mit etwas Zimt bestreuen.

Wie oft und wann Goldene Milch trinken?

Die meisten trinken Goldene Milch am liebsten abends. Das liegt vor allem an den wärmenden Eigenschaften vom Kurkuma und Ingwer. Außerdem sind die entzündungshemmenden Gewürze ein guter Helfer für die nächtlichen Reparaturmechanismen des Körpers. Goldene Milch ist somit abends vor dem Zubettgehen eine tolle Alternative zur altbewährten Milch mit Honig!

Die Goldene Milch eignet sich aber auch gut als Kaffeeersatz am Morgen. Die anregenden Gewürze kurbeln den Stoffwechsel an und die Pflanzenmilch versorgt den Körper mit der ersten PortionEnergie, um munter in den Tag zu starten.

Da Goldene Milch bis auf das Süßungsmittel nur aus gesunden Zutaten besteht, kann sie bedenkenlos täglich in nicht übermäßigen Mengen verzehrt werder.

Aber Achtung: Wer abnehmen möchte, sollte einen Blick auf den Kaloriengehalt der Milchalternative werfen!