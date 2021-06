Serotonin ist ein Botenstoff im menschlichen Körper, der viele wichtige Aufgaben hat. Wann der Wert im Blut oder Urin bestimmt wird, Normalwerte und was ein zu hoher beziehungsweise zu niedriger Serotonin-Wert bedeutet.

Auch als Glückshormon bekannt: Serotonin ist ein Botenstoff (Neurotransmitter) im Nervensystem. Bei Laboruntersuchungen wird es als 5-Hydroxy-Tryptamin (5-HT) bezeichnet. Im Blut gemessen wird bei einer Laboruntersuchung ein Stoffwechselprodukt, die 5-Hydroxyindolylessigsäure (5-HIES).

Artikelinhalte im Überblick:

Was ist Serotonin?

Der Botenstoff Serotonin gibt im menschlichen Körper Informationen von Nervenzelle zu Nervenzelle weiter. Es kommt deshalb im gesamten Nervensystem vor, außerdem wirkt Serotonin auf Thrombozyten (Blutplättchen) und in Zellen des Darms. Im Gehirn beeinflusst Serotonin folgende Prozesse:

Körpertemperatur

Hunger

Gefühle

Belohnungssystem

Stimmung und Antrieb

Bewusstseinslage und Schlaf-Wach-Rhythmus

Schmerzbewertung

Darüber hinaus ist Serotonin an weiteren Abläufen im Körper beteiligt:

Weit- und Engstellung der Blutgefäße

Weit- und Engstellung der Bronchien

Blutgerinnung: Serotonin stimuliert die Blutplättchen

Darmbewegungen

Wann wird der Serotonin-Wert bestimmt?

Entgegen der häufigen Annahme, dass der Serotonin-Wert etwa bei Depressionen etwas aussagen könnte, ist dem nicht so. Denn die Messung von 5-HIES im Blut lässt keine Rückschlüsse auf die Menge von Serotonin im Gehirn zu. Dazu wäre eine Untersuchung der Rückenmarksflüssigkeit notwendig, eine sogenannte Liquorpunktion.

Serotonin (5-HIES) wird im Blut bestimmt, wenn der Verdacht auf ein Karzinoid besteht. Ein Karzinoid ist ein neuroendokriner Tumor, der sich meist im Magen-Darm-Trakt bildet und übermäßig Serotonin produziert. Typische Symptome sind Durchfall und Gesichtsröte mit Hitze (Flush).

Normalwerte von Serotonin (5-HIES)

Die Bestimmung der Normwerte des Abbauprodukts 5-HIES von Serotonin erfolgt entweder über eine Blutprobe oder 24-Stunden-Sammelurin.

Die Referenzbereiche für Normalwerte von Serotonin liegen bei:

im Blut: 50–200 µg/l bzw. 250–800 µg/10 12 Thrombozyten

Thrombozyten im Urin: < 200 µg/d

Die Normwerte können je nach verwendeter Methode und nach Labor variieren.

Lebensmittel und Medikamente beeinflussen Serotonin

Da verschiedene Lebensmittel, Genussmittel und auch Medikamente den Serotoninspiegel beeinflussen, sollte zwei bis drei Tage vor der Blutabnahme darauf verzichtet werden:

Alkohol, Nikotin und Kaffee/Tee

Schokolade

Bananen

Nüsse

Tomaten, Auberginen, Avocados

Ananas, Melonen, Mirabellen, Pflaumen, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Kiwis

Beispielhafte Medikamente, die falsch hohe Serotoninwerte verursachen können:

Paracetamol

Cumarine

Mephenesin

Phenobarbital

Ephedrin

Amphetamine

Beispielhafte Medikamente, die falsch niedrige Serotoninwerte verursachen können:

Acetylsalicylsäure,

Levodopa

Promethazin

Methenamin

Chlorpromazin

Was bedeutet ein zu niedriger Serotonin-Wert?

Auch wenn die Vermutung nahe liegt, dass ein zu niedriger Serotonin-Wert Hinweise auf Depressionen oder Angststörungen geben könnte, so ist dies jedoch nicht so. Klinisch, also aus Krankheitssicht, ist ein zu niedriger Spiegel nicht von Bedeutung.

Bedeutung erhöhter Serotonin-Wert

Wenn der Serotonin-Wert deutlich erhöht ist, ist dies ein Hinweis auf ein Karzinoid. Erhöhte Werte können ebenfalls bei Epilepsie und Zöliakie auftreten. Bei Verdacht auf ein Karzinoid folgen weitere Untersuchungen.