Bei Alpha-2-Globuline handelt es sich um Eiweißstoffe im Blut. Wann Alpha-2-Globuline im Blut erhöht oder zu niedrig sind und wann der Laborwert bestimmt wird, lesen Sie hier.

Was ist Alpha-2-Globulin?

Alpha-2-Globuline gehören zu Plasmaproteinen. Die kugelförmigen Eiweiße werden vorrangig in der Leber produziert. Plasmaproteine werden aufgeteilt in die Hauptgruppen:

Albumin ist dabei die größte Gruppe, sein Anteil beträgt etwa 60 Prozent. An dem Anteil der einzelnen Globulin-Gruppen, ihrem mengenmäßigen Verhältnis untereinander und der Abweichung von Normwerten können Fachleute Rückschlüsse auf bestimmte Erkrankungen ziehen.

Wann werden Alpha-2-Globulin im Blut bestimmt?

Alpha-2-Globuline sind an Entzündungsreaktionen im Körper beteiligt. Der Blutwert wird bei Verdacht auf eine Entzündung im Blutserum bestimmt.

Das Verfahren dafür nennt sich Serumeiweiß-Elektrophorese. Dabei werden die einzelnen Eiweißgruppen des Blutes aufgetrennt, sodass deren Anteil im Blutserum (Blutplasma abzüglich der Gerinnungsfaktoren) gemessen werden kann.

Wann ist der Alpha-2-Globulin-Wert im normalen Bereich?

Bei Männern und Frauen liegt der Wert zwischen 7,1 und 11,8 Prozent beziehungsweise zwischen 4,8 und 9,4 Gramm pro Liter im Normalbereich. Die Werte variieren etwas zwischen verschiedenen Laboren.

Ursachen für einen zu hohen Alpha-2-Globulin-Wert

Gründe für eine Erhöhung können akute Entzündungen sein, wie etwa eine Lungenentzündung.

Weitere mögliche Auslöser für erhöhte Alpha-2-Globulin-Werte:

bösartige Tumoren

nephrotisches Syndrom (Nierenerkrankung)

Autoimmunkrankheiten

chronisch-entzündlichen Darmkrankheiten (wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn)

Nekrosen (absterbendes Gewebe)

Schwangerschaft

Ursachen für einen zu niedrigen Alpha-2-Globulin-Wert

Manchmal liegen die Werte aber auch unter dem Normalwert. Ursachen dafür können vielfältig sein, möglich sind etwa:

Hepatitis

Leberzirrhose

Morbus Wilson

Hämolyse (übermäßiger Abbau roter Blutkörperchen)

Anzeichen für einen geringen Anteil von Proteinen wie Alpha-2-Globulin im Blut sind Wassereinlagerungen im Gewebe, da Flüssigkeit aus dem Blut übertritt. Fachleute sprechen auch von Ödemen oder Bauchwassersucht (Aszites).

Zusammenfassung

Was sind Alpha-2-Globuline? Alpha-2-Globuline sind Plasmaproteine, die vorrangig in der Leber produziert werden.



Was bedeuten zu hohe Alpha-2-Globulin-Werte? Erhöhte Werte von Alpha-2-Globulinen im Blut können beispielsweise auf verschiedene Infektionen sowie Autoimmunkrankheiten hindeuten.



Was bedeuten zu niedrige Alpha-2-Globulin-Werte? Ein niedriger Alpha-2-Globulin-Wert kann auf einen Leberschaden hinweisen.