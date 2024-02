Dehnung der Körperrückseite: Setzen Sie sich auf eine Matte, bringen Sie die Fußsohlen vor dem Körper zusammen und lassen Sie die Knie nach außen fallen. Umfassen Sie die Füße mit den Händen und ziehen Sie den Rumpf mit geradem Rücken nach vorne. Bleiben Sie mindestens eine Minute in dieser Dehnung und bringen Sie den Oberkörper bei jeder Ausatmung weiter nach vorne.

Mobilisierung der Hüften: Setzen Sie sich auf den Boden und platzieren Sie einen kleinen Massageball (oder einen Alltagsgegenstand wie einen Korken oder einen Türstopper) genau an der Stelle des Gesäßes, an der die Schmerzen oder Verspannungen sich befinden. Bleiben Sie mindestens eine Minute in dieser Position.