Eierstöcke oder Hoden: Das follikelstimulierende Hormon (FSH) sowie das luteinisierende Hormon (LH) regen in den Hoden die Spermienbildung und in den Eierstöcken die Follikelbildung und somit den Eisprung an. Außerdem sind sie für die Produktion von Sexualhormonen (Testosteron und Östrogen) in den Fortpflanzungsorganen zuständig.