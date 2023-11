Sie zählen zu den Geschlechtshormonen und sind an vielen Vorgängen im Körper beteiligt. Bildet der Körper zu viel oder zu wenig Östrogen, kann das weitreichende Folgen haben. Welche Normwerte für Ostrogen gelten und wann ihre Konzentration im Blut bestimmt wird.

© benicoma – stock.adobe.com

Kurzübersicht: Östrogen Definition: Östrogene sind Steroidhormone und zählen zu den weiblichen Sexualhormonen. Bedeutsam sind die drei Formen Östron, Östradiol und Östriol. Wirkung: Die Hormone sind an zahlreichen Stoffwechselvorgängen im Körper beteiligt, zum Beispiel Fettstoffwechsel und Knochenaufbau. Außerdem spielen sie eine wichtige Rolle im weiblichen Zyklus. Hohe Östrogenwerte: Ursachen für zu viel Östrogen können die Einnahme von Hormonen, Erkrankungen, ein Tumor oder sehr starkes Übergewicht sein. Niedrige Östrogenwerte: Die Gründe für zu wenig Östrogen im Blut sind in der Regel die Wechseljahre, davor können es Funktionsstörungen der Eierstöcke, Magersucht oder das Turner-Syndrom sein.

Artikelinhalte im Überblick:

Blutbild: Wichtige Blutwerte und was sie bedeuten

Was ist Östrogen?

Östrogene (auch Estrogene) ist der Oberbegriff für eine Reihe an weiblichen Sexualhormonen. Sie gehören zu den Steroidhormonen, genauso wie Testosteron oder Progesteron. Von Bedeutung sind drei Östrogenarten:

Östron (Estron, E1): Nach der Menopause wird hauptsächlich diese Form gebildet, davor ist es für den Körper nicht bedeutsam. Der Produktionsort für Östron sind die Eierstöcke und das Fettgewebe.

Östradiol (Estradiol, E2): Vor der Menopause produziert der Körper überwiegend diese Form. Bei Frauen wird ein Großteil in den Eierstöcken gebildet, bei Männern in den Hoden. Für den Kinderwunsch spielt der Spiegel an Östradiol eine wichtige Rolle.

Östriol (Estriol, E3): Diese Östrogenart hat eine geringe hormonelle Wirksamkeit. Da es überwiegend während der Schwangerschaft in der Plazenta gebildet wird, ist es bei Schwangerschaftsbeschwerden von Bedeutung.

Östrogen wird hauptsächlich in der ersten Zyklushälfte unter dem Einfluss des follikelstimulierenden Hormons (FSH) in den Eierstöcken gebildet. In der zweiten Hälfte des Zyklus nimmt der Östrogenspiegel wieder ab. Nach der Menopause sinkt die Östrogenproduktion im weiblichen Körper deutlich ab.

Zusätzlich werden bei Män­nern und Frauen ge­ringe Mengen an Östrogenen in der Ne­ben­nieren­rin­de, im Fettgewebe, der Leber und in den Haarfollikeln gebildet.

Normalwerte für Östrogen bei Frauen, Männern und Kindern

Je nach Zyklusphase, Alter und Geschlecht unterscheidet sich der Östrogenspiegel. Am höchsten ist sie bei Frauen während der Schwangerschaft: Die an einem einzigen Tag während der Schwangerschaft produzierte Östrogenmenge ist genauso hoch wie die einer Nichtschwangeren innerhalb von drei Jahren.

Tabelle: Referenzbereich Östradiol

Die Referenzwerte dienen lediglich einer Orientierung, da jedes Labor eigene Referenzbereiche festlegt und sich erhobene Werte dadurch unterscheiden können.

Referenzbereich Östradiol (in ng/ml) Frauen Follikelphase 25-95 Eisprung 75-570 Lutealphase 60-250 Wechseljahre > 45 Männer 12-42 Kinder (vor Pubertät) > 30

Einheiten: ng/ml = Nanogramm pro Milliliter

Wirkung von Östrogen

Östrogene fördern die Reifung einer befruchtungsfähigen Eizelle, deren Transport und Einnistung in die Gebärmutter: Anatomie, Funktion und Entfernung Durch Östrogen wächst die Gebärmutterschleimhaut und wird durchblutet, der Muttermund öffnet sich und das Gebärmutterhalssekret wird durchlässig für Spermien. Östrogen signalisiert der Hypophyse die Eizellreife und löst damit indirekt den Eisprung aus.

Zusammen mit Progesteron und den Gonadotropinen sind Östrogene für den normalen Ablauf des Menstruationszyklus verantwortlich.

Weitere Wirkungen von Östrogen

Förderung des Wachstums der Brustdrüsen und Ausbildung der Geschlechtsorgane

Förderung der Kontraktionsbereitschaft des Uterus während Entbindung

Stimulation des Geschlechtstriebes

Knochenaufbau

Erhöhung der Konzentration von HDL-Cholesterin

Blutgerinnung (Koagulation)

Durchblutung der Gefäße

Körpertemperatur

Regulation der Feuchtigkeit der Scheide (Vagina)

Zu hohe Östrogenwerte

Bildet der Körper zu viel Östrogen und gleichzeitig zu wenig Progesteron, sprechen Fachleute von einer Östrogendominanz. Diese kann körperliche Folgen haben:

starke Menstruation

verstärktes prämenstruelles Syndrom (PMS)

Stimmungsschwankungen

ungewollte Gewichtszunahme

chronische Müdigkeit

Schlafstörungen

verringerte Libido

Veränderungen der Brust

Wassereinlagerungen (Ödeme)

Zysten

Gründe für den erhöhten Östrogenspiegel kann ein hormonproduzierender Tumor sein, die Gabe von Hormonen im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung oder starkes Übergewicht (Adipositas).

Auch Männer können von einer Östrogendominanz betroffen sein. Bei ihnen führen beispielsweise die angeborene Erkrankung Klinefelter-Syndrom oder bestimmte Krebsarten zu erhöhten Östrogenspiegeln.

Östrogenmangel: Zu niedrige Östrogenwerte

Sind die Eierstöcke in ihrer Funktion gestört und produzieren zu wenige bis keine Östrogene mehr, sprechen Fachleute von einem Östrogenmangel. Einer der häufigsten Gründe ist der natürliche Alterungsprozess: Während der Wechseljahre stellen die Eierstöcke sukzessive ihre Funktion ein, die Produktion von Östrogen nimmt stark ab. Weitere Ursachen können Fehlentwicklungen oder eine Entfernung der Eierstöcke, Magersucht oder das Turner-Syndrom sein.

Ein Östrogenmangel kann vielfältige Folgen haben:

Zyklusstörungen

unerfüllter Kinderwunsch bis hin zur Unfruchtbarkeit

Hitzewallungen

Harnwegsbeschwerden

Schmerzen beim Geschlechtsverkehr (Dyspareunie)

Scheidentrockenheit

Haarausfall

Wird der Östrogenmangel nicht erkannt und behandelt, steigt das Risiko für Osteoporose.