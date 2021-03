Hyperpigmentierung (Braunverfärbung) von Haut und Schleimhäuten: Auf den Cortisolmangel reagiert der Körper mit einer vermehrten Produktion von Melatonin, welches für die Pigmentierung der Haut verantwortlich ist. Die Haut verfärbt sich besonders im Bereich von Hautfalten, Narben, Brustwarzen, an den Streckseiten von Armen und Beinen, über knöcherne Erhebungen sowie an Stellen, die der Sonne ausgesetzt sind. Im Bereich von Stirn, Nacken, Gesicht und Schultern können schwarze Flecken aufteten. In Ausnahmefällen kann es beim Morbus Addison auch zur Weißfleckenkrankheit (Vitiligo) kommen.