Homöopathie im Sport: Verletzungen natürlich behandeln

Hypericum – Johanniskraut: Hypericum ist das große Mittel zur Behandlung von Nervenverletzungen. Insbesondere Quetschwunden und Rissverletzungen an Körperstellen mit vielen Nerven wie beispielsweise Zehen, Nagelbett, Handflächen, Fußsohlen, Wirbelsäule oder Steißbein können damit behandelt werden.

Ruta graveolens – Weinraute: Hilft bei traumatischen Verletzungen der Knochen und der Knochenhaut sowie bei Verletzungen von Bändern und Sehnen an den Ansatzstellen am Knochen.

Symphytum officinale – Beinwurz: Schmerzhafte Schläge und Abschürfungen an vorspringenden Knochen wie Jochbein, Ellenbogen, Knie oder Schultern können damit behandelt werden. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit sind Schmerzen am Auge nach einem Schlag mit einem stumpfen Gegenstand (Ball, Hand, Ellenbogen), wenn ansonsten keine Verletzung am Auge entstanden ist.