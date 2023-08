Erste Anwendung: Bei der ersten Anwendung sollte der Verhütungsring am ersten Tag der Monatsblutung eingesetzt werden. Dann besteht sofort Verhütungsschutz. Wer den Ring erst am zweiten bis fünften Tag einsetzt, muss etwa eine Woche warten, bis die Schutzwirkung sicher hergestellt ist. Beim Wechsel von einer vergleichbaren Methode, sollte der Ring nach der siebentägigen Pillenpause eingesetzt werden.

Einsetzen: Der Verhütungsring besteht aus dem Kunststoff EVA, der sehr flexibel ist. Mit den Fingern lässt er sich leicht zusammendrücken und wie einen Tampon einführen. Da für die Wirkung keine exakte Position nötig ist, kann er so platziert werden, wie es am angenehmsten ist. Einmal eingesetzt, passt er sich individuell der Vagina an und ist normalerweise nicht mehr spürbar. Von der Muskulatur wird er an Ort und Stelle gehalten, auch beim Sport treiben, Joggen oder Schwimmen. Meist stört der etwa vier Millimeter starke Ring auch nicht beim Geschlechtsverkehr.