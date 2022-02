Ulipristalacetat: Wirkstoff der Pille danach und gegen Myome

Als wirksamer Bestandteil der Pille danach und in der medikamentösen Myombehandlung wird Ulipristalacetat eingesetzt. Es bindet in der Gebärmutter an Rezeptoren des Hormons Progesteron und entfaltet so seine Wirkung. Mehr zur Wirkungsweise, möglichen Nebenwirkungen und Kontraindikationen.