Diaphragma: Verhütung mit einem Pessar

Nach höchsten wissenschaftlichen Standards verfasst und von Expert*innen geprüft

Ein Diaphragma wird vor dem Geschlechtsverkehr in die Scheide eingeführt, bedeckt dort den Muttermund und soll in Kombination mit einem Spermizid als Barriere vor einer ungewollten Schwangerschaft schützen. Die Zuverlässigkeit dieser Verhütungsmethode hängt stark von der korrekten Anwendung ab. Was Sie darüber wissen sollten und wie das Einsetzen sicher klappt.